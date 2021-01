BAŞARILARIYLA ABD'de adından söz ettiren DJ Eren AB ile genç şarkıcı Ekin Ekinci'nin ortak single çalışması 'Dance All Night', müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Geçtiğimiz aylarda çıkardığı 'Beauty Lies With You' adlı single albümüyle çıkış yakalayan Eren AB, bu yıl Türkiye'de başarılı çıkışıyla adından sıkça söz ettiren Ekin Ekinci ile yaptığı yeni çalışmasının da iddialı olduğunu söyledi.