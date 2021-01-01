Ece Erken-Şafak Mahmutoğlu aşkının bitiş sebebi ortaya çıktı! Meğer gerçek bambaşkaymış...

Ünlü sunucu Ece Erken ile Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticilerinden olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkı gündemden düşmüyor. Ece Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla görüşmeye başlamış ama bu ilişkiyi uzun zaman saklamayı başaramamıştı. Haberin çıkmasının ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden ayrılırken, Ece Erken'in de sunuculuk yaptığı programdaki işine son verilmişti.