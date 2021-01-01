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-Şafak Mahmutoğlu aşkının bitiş sebebi ortaya çıktı! Meğer gerçek bambaşkaymış...

Avukat ile yaşadığı yasak aşk nedeniyle geçtiğimiz aylarda adı sık sık magazinde anılan , özel hayatındaki gelişmelerle gündemden düşmüyor. Eşinden boşandıktan sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilişkisine devam eden Ece Erken, geçen günlerde flaş bir açıklamada bulundu. Erken uğruna evliliğini bitiren Mahmutyazıcıoğlu'nun, sevgilisi ile ayrıldığı ortaya çıktı. İkilinin sebebi araştırılırken, gerçekler sonunda su yüzüne çıktı. İşte Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu ayrılığının perde arkası...

Giriş Tarihi: 1.1.2021 14:51 Son Güncelleme: 1.1.2021 15:00 ABONE OL
Ece Erken-Şafak Mahmutoğlu aşkının bitiş sebebi ortaya çıktı! Meğer gerçek bambaşkaymış...

Ünlü sunucu Ece Erken ile Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticilerinden olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkı gündemden düşmüyor. Ece Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla görüşmeye başlamış ama bu ilişkiyi uzun zaman saklamayı başaramamıştı. Haberin çıkmasının ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden ayrılırken, Ece Erken'in de sunuculuk yaptığı programdaki işine son verilmişti.

Hürriyet'in haberine göre Ece Erken'in kıskançlıkları, Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisinden uzaklaşmasına neden olmuş. Ayrıca işini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ece Erken, başına gelen tüm kötü olaylar nedeniyle sevgilisini suçluyormuş. Bu durum da aralarının iyice bozulmasına yol açmış.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Bir ara yakın dostu Sezer Dereli'yle birlikte New York'a giden Ece Erken, dönüşte Instagram sayfasından sevgilisinin tüm fotoğraflarını sildi. Aralarındaki tüm iplerin koptuğu da bu olayla ortaya çıktı.

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Ece Erken-Şafak Mahmutoğlu aşkının bitiş sebebi ortaya çıktı! Meğer gerçek bambaşkaymış...
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