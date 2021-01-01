Esra Erol’da programında yeni yıl tüm coşkuyla kutlandı!

ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında "Yeni yıl heyecanı" yaşandı. Esra Erol programda izleyicilere " Yeni yılda mutlulukları, barışmaları, kavuşmaları daha da çoğaltmak"la ilgili mesajlar verdi.

"Esra Erol'da" programında bir yıl boyunca kayıp evlatlarını bulmaya çalışan ailelerin yeni yıla özel kavuşma görüntüleri ve velayet savaşlarında ebeveynler tarafından mağdur edilmiş kişilerin evlatlarına kavuştuğu anlar yayınlandı.

Erol, " Yeni yıl bize ve sevdiklerimize, ülkemize ve dünyamıza iyiliklerle gelsin. Yaşadığı sorun ne olursa olsun, bizim güzel insanlarımıza yalnız olmadıklarını, umudun var olduğunu hatırlatmak" gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan programda çocuklarına kavuşan birçok aile "Sen bizim kalbimize dokundun, sesimizi duydun ve umut oldun" diyerek Esra Erol'a teşekkür ettiler.