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'dan sürpriz paylaşım! ile Kenan Doğulu'nun düşman çatlattı...

Boşanmanın eşiğinden dönen ve birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde evliliklerindeki sorunları aşmayı başaran ile , şimdi ikinci baharlarını yaşıyorlar. Aralarındaki buzları erittikten sonra daha fazla objektif karşısına geçmeye başlayan Beren Saat ile Kenan Doğulu şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor. Yeni yıla aşk dolu bir paylaşım ile giren adeta düşman çatlattı. Kenan Doğulu eşini öptüğü paylaşıma "Yeni yılda sarılın, sevin, dinleyin birbirinizi" notunu düştü. İşte Kenan Doğulu ile Beren Saat'ten dudak dudağa poz...

Giriş Tarihi: 1.1.2021 11:58 ABONE OL
Kenan Doğulu'dan sürpriz paylaşım! Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun dudak dudağa pozu düşman çatlattı...

Boşanmanın eşiğinden dönen ve birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde evliliklerindeki sorunları aşmayı başaran Beren Saat ile Kenan Doğulu, şimdi ikinci baharlarını yaşıyorlar.

Aralarındaki buzları erittikten sonra daha fazla objektif karşısına geçmeye başlayan Beren Saat ile Kenan Doğulu şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor.

Yeni yıla aşk dolu bir paylaşım ile giren Kenan Doğulu ile Beren Saat adeta düşman çatlattı. İşte Kenan Doğulu ile Beren Saat'ten dudak dudağa poz...

Kenan Doğulu eşini öptüğü paylaşıma "Yeni yılda sarılın, sevin, dinleyin birbirinizi" notunu düştü.

Beren Saat ise sosyal medya hesabından kedisi ile yeni yıl paylaşımı yapmayı tercih etti.

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Kenan Doğulu'dan sürpriz paylaşım! Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun dudak dudağa pozu düşman çatlattı...
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