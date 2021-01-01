Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşkını haykırdı! Sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Herkesi şaşırtan ikili, yaptıkları paylaşımlarla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

SARMAŞ DOLAŞ PAYLAŞTILAR

Yılın son zamanlarına damga vuran Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşkı dolu dizgin devam ediyor. Birlikte bol bol fotoğraflarını paylaşan ikili, yeni yılı da es geçmedi.

Sarmaş dolaş hallerini Instagram'da yayınlayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

İşte ikilinin dikkat çeken pozları...