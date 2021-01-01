Haberler Günaydın Haberleri Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşkını haykırdı! Sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı

ve aşkını haykırdı! Sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı

Oyuncu çift ve 2020'nin sürpriz aşklarından biri olmuş, çift birbirine çok yakıştırılmıştı. Dizi setinde başlayan aşklarını ilk olarak sosyal medyadan duyuran Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, yaklaşık iki aydır birlikteliğini sürdürüyor. Cavadzade ve Alkan, yeni yılın ilk aşk karesini Instagram'dan yayınladı. Gözde ikili, sarmaş dolaş çekildikleri pozlarıyla adeta düşman çatlattı.

Giriş Tarihi: 1.1.2021 17:29 ABONE OL
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşkını haykırdı! Sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Herkesi şaşırtan ikili, yaptıkları paylaşımlarla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

SARMAŞ DOLAŞ PAYLAŞTILAR

Yılın son zamanlarına damga vuran Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşkı dolu dizgin devam ediyor. Birlikte bol bol fotoğraflarını paylaşan ikili, yeni yılı da es geçmedi.

Sarmaş dolaş hallerini Instagram'da yayınlayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

İşte ikilinin dikkat çeken pozları...

ARKADAŞINA GÖNDER
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşkını haykırdı! Sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA