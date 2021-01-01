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Dünya çapında 20'ye yakın et lokantasının sahibi olan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Nusret'in Dubai'deki 500 TL'lik altın tozlu kahve keyfi sosyal medayada olay oldu | Video

Gökçe, son olarak 500 TL'ye sattığı altın tozlu cappuccino videosu ile gündeme gelmişti. Dubai'deki şubesini kontrole giden ünlü işletmeci, Arap ülkelerinin geleneksel kıyafeti olan kandura giymişti.

15 ŞUBESİ 1 OTELİ VAR

36 yaşındaki sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin İstanbul'da 6 olmak üzere Ankara, Bodrum, Muğla, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami, New York ve Mykonos'da şubeleri bulunuyor. Nusret Gökçe'nin aynı zamanda İstanbul Maçka'da da bir oteli bulunuyor.