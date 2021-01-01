Haberler Günaydın Haberleri Nusret 2021 yılına Dubai'de camide dua ederek girdi!

Nusret yılına 'de camide ederek girdi!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan kasap , yılına 'de bir camide ederek girdi. Gökçe, ’da yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Fenomen kasap sosyal medyada oldu. ederken çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Nusret'in paylaşımına binlerce geldi. Dua ederken çekilen fotoğrafını #saltbea ve #saltselfie etiketleriyle takipçilerinin beğenisine sunan Nusret'in paylaşımı oldu. Nusret, paylaşımına ‘Tüm dünya için dua ediyorum’ notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

Giriş Tarihi: 1.1.2021 16:32 Son Güncelleme: 1.1.2021 16:32 ABONE OL
Nusret 2021 yılına Dubai'de camide dua ederek girdi!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan fenomen kasap Nusret Gökçe, 2021 yılına Dubai'de bir camide dua ederek girdi. Dua ederken çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Nusret'in paylaşımına binlerce beğeni geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren fenomen kasap Nusret Gökçe, yeni yıla Dubai'de bir camide dua ederek girdi.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Dua ederken çekilen fotoğrafını #saltbea ve #saltselfie etiketleriyle takipçilerinin beğenisine sunan Nusret'in söz konusu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Nusret, sosyal medya paylaşımına 'Tüm dünya için dua ediyorum' notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

MÜDÜR ARIYOR!

Dünyanın birçok yerinde restoranı olan Gökçe, şehrin en gözde caddesindeki mekanın tadilatıyla yakından ilgilenirken müdür arayışı için ilan verdiği de ortaya çıkmıştı.

NUSRET GÖKÇE, MÜDÜRE 850 BİN TL MAAŞ VERECEK

Nusret Gökçe'nin Londra'daki mekanının müdürüne yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceği ilanları yayınlamıştı. Gökçe, sadece iki kriter belirlemişti.

SADECE İKİ KRİTER İSTEDİ

İşletmede müdür olacak kişinin Türkçe bilmesi ve İngiltere'de 15 yıl iş tecrübesi olması gerektiğini ilanın detaylarında belirtmişti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ÇOK KONUŞULUYOR

Dünya çapında 20'ye yakın et lokantasının sahibi olan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Nusret'in Dubai'deki 500 TL'lik altın tozlu kahve keyfi sosyal medayada olay oldu | Video

Gökçe, son olarak 500 TL'ye sattığı altın tozlu cappuccino videosu ile gündeme gelmişti. Dubai'deki şubesini kontrole giden ünlü işletmeci, Arap ülkelerinin geleneksel kıyafeti olan kandura giymişti.

15 ŞUBESİ 1 OTELİ VAR

36 yaşındaki sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin İstanbul'da 6 olmak üzere Ankara, Bodrum, Muğla, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami, New York ve Mykonos'da şubeleri bulunuyor. Nusret Gökçe'nin aynı zamanda İstanbul Maçka'da da bir oteli bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nusret 2021 yılına Dubai'de camide dua ederek girdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA