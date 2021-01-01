Sosyal medyayı aktif olarak kullanan fenomen kasap Nusret Gökçe, 2021 yılına Dubai'de bir camide dua ederek girdi. Dua ederken çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Nusret'in paylaşımına binlerce beğeni geldi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren fenomen kasap Nusret Gökçe, yeni yıla Dubai'de bir camide dua ederek girdi.
BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI
Dua ederken çekilen fotoğrafını #saltbea ve #saltselfie etiketleriyle takipçilerinin beğenisine sunan Nusret'in söz konusu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.
Nusret, sosyal medya paylaşımına 'Tüm dünya için dua ediyorum' notunu düşmeyi de ihmal etmedi.
MÜDÜR ARIYOR!
Dünyanın birçok yerinde restoranı olan Gökçe, şehrin en gözde caddesindeki mekanın tadilatıyla yakından ilgilenirken müdür arayışı için ilan verdiği de ortaya çıkmıştı.
NUSRET GÖKÇE, MÜDÜRE 850 BİN TL MAAŞ VERECEK
Nusret Gökçe'nin Londra'daki mekanının müdürüne yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceği ilanları yayınlamıştı. Gökçe, sadece iki kriter belirlemişti.
SADECE İKİ KRİTER İSTEDİ
İşletmede müdür olacak kişinin Türkçe bilmesi ve İngiltere'de 15 yıl iş tecrübesi olması gerektiğini ilanın detaylarında belirtmişti.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ÇOK KONUŞULUYOR
Dünya çapında 20'ye yakın et lokantasının sahibi olan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Nusret'in Dubai'deki 500 TL'lik altın tozlu kahve keyfi sosyal medayada olay oldu | Video
Gökçe, son olarak 500 TL'ye sattığı altın tozlu cappuccino videosu ile gündeme gelmişti. Dubai'deki şubesini kontrole giden ünlü işletmeci, Arap ülkelerinin geleneksel kıyafeti olan kandura giymişti.
15 ŞUBESİ 1 OTELİ VAR
36 yaşındaki sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin İstanbul'da 6 olmak üzere Ankara, Bodrum, Muğla, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami, New York ve Mykonos'da şubeleri bulunuyor. Nusret Gökçe'nin aynı zamanda İstanbul Maçka'da da bir oteli bulunuyor.