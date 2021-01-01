Çağrı Atakan, "Evet bizi bir süredir birlikte görmüyorsunuz. Maalesef Eda Taşpınar ile ayrıldık. Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu. Dostça ayrıldık, hayırlısı olsun" diyerek şaşırttı.