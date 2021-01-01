Çukur dizisiyle yıldızı parlayan Çağrı Atakan, yaklaşık 4 aydır birlikte olduğu sosyetik güzel Eda Taşpınar'la yollarını ayırdığını açıkladı. Atakan, flaş Survivor itirafında da bulundu.
Snob Magazin'in haberine göre; Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan oyuncu, yaklaşık 15 gün önce Taşpınar'la ayrıldıklarını açıkladı.
Çağrı Atakan, "Evet bizi bir süredir birlikte görmüyorsunuz. Maalesef Eda Taşpınar ile ayrıldık. Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu. Dostça ayrıldık, hayırlısı olsun" diyerek şaşırttı.
Çağrı Atakan, Survivor 2021'nin kadrosunda yer alacağını da açıkladı. Atakan "Yakında Survivor'a gidiyorum, Ünlüler takımında yarışacağım, takım arkadaşlarımla tanıştım hepsi çok iyi insanlar. Kendimi açlığa alıştırmaya çalışıyorum, sporla aram zaten iyi idmanlıyım. 10 yıldır yarışmayı televizyondan ilgiyle izliyordum. 1-2 dinlenmeye çekildim, moral motivasyon olarak kendimi hazırlıyorum" diye konuştu.