Ünlü sunucu Bircan Bali ile Ömer Gezen'in evliliği şimdilerde doludizgin devam ediyor. Bircan Bali ile Eylül 2019'da dünyaevine giren Ömer Gezen, evlendikten 1 ay sonra boşanma davası açmıştı. Daha sonra ayrılıktan vazgeçen Ömer Gezen, evliliğini noktalamak için ikinci kez İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını öne sürerek boşanma talebinde bulunan Ömer Gezen, çekişmeli olarak açtığı davada gizlilik ve yayın yasağı talebinde de bulunmuştu. Ancak çift evliliklerini kurtarmayı başardı, geçen ağustosta da ilk bebekleri Saygı Karen'i kucaklarına aldı.

BEBEĞİNİN YÜZÜNÜ İLK KEZ PAYLAŞTI

Ömer Gezen ile mutlu birlikteliği devam eden Bircan Bali, yeni yılda kızının fotoğrafını ilk kez paylaştı.

Bali, paylaştığı karelere "İşte benim Saygı Karen'im..." sözlerini not düştü.

Ünlü sunucunun paylaşımı büyük ilgi gördü, on binlerce beğeni aldı...

Öte yandan Ömer Gezen'le Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde sade bir törenle nikâh masasına oturan Bircan Bali, evliliği Instagram paylaşımıyla duyurmuştu. Sade bir törenle nikah masasına oturan çiftin evliliğini Ömer Gezen'in ailesinin istemediği iddia edilmişti.