Son dakika haberi: Güzel oyuncu Öykü Karayel doğacak bebeğinin ismini yeni yıl paylaşımı ile açıkladı! İşte Öykü Karayel'in karnı burnunda pozu...

Yeni yılın ilk saatlerinde ünlü isimlerden de güzel haberler gelmeye devam ediyor. Magazin gündemine son dakika düşen haberde ünlü oyuncu Öykü Karayel ile Can Bonomo'nun doğacak çocuklarının adı belli oldu.
İki yıl önce evlenen ünlü çift Can Bonomo ve Öykü Karayel'in bebek beklediği haberi geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. 11 Temmuz 2018'de Maçka Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen bir törenle evlenen Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti, birkaç gün sonra Çeşme'de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı. Mutlu bir evlilik sürdüren Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti çekirdek aile olma yolunda.
Bir Başkadır dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Öykü Karayel sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu Öykü Karayel 2020'nin son saatlerinde sürpriz bir paylaşımda bulundu.
Karnı burnunda poz veren Öykü Karayel doğacak bebeklerinin adını da açıkladı. İlk kez anne-baba olmak için gün sayan Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun mutlu aile pozlarına beğeni yağdı.
'2021'DE GÖRÜŞÜRÜZ'
Öykü Karayel, paylaşımının altına "Alttaki küçüklük Roman Bonomo... Yeni yılda görüşürüz!" notunu düştü.
Can Bonomo da eşi Öykü Karayel ile yeni yılı birlikte fotoğraflarıyla kutladı.