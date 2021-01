Son dakika haberi: Güzel oyuncu Öykü Karayel doğacak bebeğinin ismini yeni yıl paylaşımı ile açıkladı! İşte Öykü Karayel'in karnı burnunda pozu...

İki yıl önce evlenen ünlü çift Can Bonomo ve Öykü Karayel'in bebek beklediği haberi geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. 11 Temmuz 2018'de Maçka Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen bir törenle evlenen Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti, birkaç gün sonra Çeşme'de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı. Mutlu bir evlilik sürdüren Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti çekirdek aile olma yolunda.