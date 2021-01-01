Tolga Sarıtaş kural bozdu! Sevgilisi Zeynep Mayruk'la ilk kez...

İzmirli moda tasarımcı Zeynep Mayruk ile yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşayan Tolga Sarıtaş kural bozdu. Sarıtaş, sevgilisiyle çekilmiş bu pozunu yeni yılda hayranlarının beğenisine sundu. 'Arıza' dizisinde başrol oynayan oyuncu Tolga Sarıtaş, sevgilisiyle çekilmiş bu karesini, "İyi yıllar" notuyla paylaştı.

Tolga Sarıtaş'ın bu paylaşımı sevenlerini heyecanlandırdı. Sebebi ise Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un 2021 yılında nişanlanabilme ihtimali. Çiftin bu yıl ciddi bir adım atabileceği ve nişanlanebileceği konuşuluyor.

PEKİ ZEYNEP MAYRUK KİMDİR?

Zeynep Mayruk, 1989 yılında İzmir'de doğdu. İlk moda dersini Saint Charles Lisesi'nde, Chicago' da aldı. 2006 yılında Saint Charles Lisesi'nden mezun olduktan sonra Türkiye' ye geri döndü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı bölümünde eğitim hayatına devam etti. 2012 yılında bu bölümden mezun oldu. 2012 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra akademik hayatına Londra Central Saint Martins' de devam etti ve burada 6 farklı sertifika programını bitirdi. 2013 yılında kendi adı altında Zeynep Mayruk markasını oluşturdu.