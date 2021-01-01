Ünlü isimler 2021 yılı için önce sağlık diledi! Kimi bebek bekliyor, kimi yeni diziye başlıyor...

OZAN AKBABA

"2021'den tek beklentim var, o da sağlığımızı riske eden tüm melun salgınların defolması. Hedefim ise etrafımda kim var kim yoksa bir önceki yıla nazaran daha neşeli, daha pozitif daha inançlı olmak. Herkese mutlu bir yıl dilerim. Müzikle ilgileniyorum, belki müzikle ilgili bir şey yapabilirim."