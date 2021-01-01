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Ünlü yıldızdan şoke eden hareket! Covid-19 testi pozitif çıkınca kaçmaya çalıştı

Love Island’ın yıldızı , Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra erkek arkadaşı Elliot Love ile Barbados’tan kaçmaya çalışırken tutuklandı. Karayip polisleri, 25 yaşındaki eski güzellik kraliçesi Zara’nın ve erkek arkadaşının karantina tesisinden kaçarak uçağa binmeye çalıştıklarını iddia etti.

Giriş Tarihi: 1.1.2021 10:58 Son Güncelleme: 1.1.2021 11:07 ABONE OL
Ünlü yıldızdan şoke eden hareket! Covid-19 testi pozitif çıkınca kaçmaya çalıştı

Yeni yılı bu adada kutlamayı planlayan çift, sıkı koronavirüs düzenlemelerine uymadığı şüphesiyle tutuklandı. Artık başkalarının hayatını tehlikeye atmak da dahil olmak üzere cezai suçlamalarla karşı karşıya kaldılar. Zara Holland ve sevgilisi 1 yıl hapis cezası veya 18 bin sterlin değerinde bir para ödeme cezası alabilirler.

ÇİFTE TANIMLAYICI KIRMIZI BİLEKLİK VERİLDİ

Çift, pazar öğleden sonra Barbados'a vardıklarında dezenfekte edildi ve sonuçları beklemek için otel odalarında izole edilmeleri istendi.
Elliot'ın testi Salı günü pozitif çıktığında çifte tanımlayıcı kırmızı bileklik verildi ve adanın koronavirüs karantina merkezine dönüştürülen Paragon Askeri Üssü'ne gönderilecekleri belirtildi.

Barbados'un yetkili sağlık görevlisi Doktor Kenneth George, çok sayıda İngiliz turistin adanın Covid-19 kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Şu an özel olarak takibe alınmış üç turistin olduğunu söyleyen doktor, ikisinin karantinada birinin ise polis nezaretinde olduğunu belirtti. Bu turistlerden ikisinin havaalanında yakalandığını söyledi.

Ülkenin sağlık bakanı sözcüsü ise karantinadaki ziyaretçilerle ilgili olarak Covid-19 protokollerinin ihlal edildiğine dair birkaç doğrulanmış şikayetleri olduğunu söyledi.

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Ünlü yıldızdan şoke eden hareket! Covid-19 testi pozitif çıkınca kaçmaya çalıştı
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