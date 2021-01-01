Ünlü yıldızdan şoke eden hareket! Covid-19 testi pozitif çıkınca kaçmaya çalıştı

Yeni yılı bu adada kutlamayı planlayan çift, sıkı koronavirüs düzenlemelerine uymadığı şüphesiyle tutuklandı. Artık başkalarının hayatını tehlikeye atmak da dahil olmak üzere cezai suçlamalarla karşı karşıya kaldılar. Zara Holland ve sevgilisi 1 yıl hapis cezası veya 18 bin sterlin değerinde bir para ödeme cezası alabilirler.

ÇİFTE TANIMLAYICI KIRMIZI BİLEKLİK VERİLDİ

Çift, pazar öğleden sonra Barbados'a vardıklarında dezenfekte edildi ve sonuçları beklemek için otel odalarında izole edilmeleri istendi.

Elliot'ın testi Salı günü pozitif çıktığında çifte tanımlayıcı kırmızı bileklik verildi ve adanın koronavirüs karantina merkezine dönüştürülen Paragon Askeri Üssü'ne gönderilecekleri belirtildi.