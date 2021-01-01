Yavuz Bingöl: Zıvanadan çıktılar bana ayıp ettiler

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Akif' filminde Mehmet Akif'i canlandıran Yavuz Bingöl, "Arapça kelimeler çalışıyorum" sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi: "Ne cahilliğim kaldı, ne başka bir şeyim. Ayıp ettiler. Yönetmenimiz 'Camilerde hocalar, imamlar Kuran'dan Arapça bir ayet söyleyip sonra Türkçe mealini aktarırlar ya cemaate, belki öyle bir şey çekerim' deyince ben de bir hocaya danıştım.Sanki Mehmet Akif Türkçe konuşmuyormuş da Arapça konuşuyormuş, ben bu kadar cahilmişim gibi bir ton şey yazıp çizdiler. Tarih bilgim fena değildir. Mehmet Akif'le ilgili 5-10 tane farklı kitap da okudum, dönemi araştırdım. Zıvanadan çıkmış bir kesim var, her şeye tü kaka diyor... Mehmet Akif'in ruhunu incittiler. Benim üzerimden iktidarı eleştirmek için yazılanlar doğru değil."