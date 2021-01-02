Haberler Günaydın Haberleri Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 2 Ocak 2021 Cumartesi

Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? Uzman Astrolog ile günlük burç yorumu 2 Ocak 2021 Cumartesi

Astroloji denildiğinde akıllara gelen tek isim ile 2 Ocak 2021 Cumartesi için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' olarak da tanıdığı Zeynep Turan, yeni yılın ikinci gününde de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyecek? İşte, Astroloji ile 2 Ocak 2021 Cumartesi için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 2.1.2021 09:50 ABONE OL
Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 2 Ocak 2021 Cumartesi

Uzman Astrolog ile 2 Ocak 2021 Cumartesi günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği , her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 2 Ocak 2021 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2021 OCAK AYINDA NELER OLUYOR?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 OCAK 2021 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Uranüs iletişimi Sanayi ve Teknoloji alanındaki atılımları konuşmamızı sağlayabilir. Ülkemize yatırım yapmayı planlayan teknoloji şirketleri bu süreci hızlandırmak isterken, gümrük vergilerindeki yeni kararları konuşabiliriz.

Koç: Hafta sonu tatilini evinde geçirmek isteyeceğin bugünde arkadaşlıklarını düşüneceksin. Öğleden sonra gelen bir telefon ile kurmak istediğin ile ilgili gelişme yaşanabilir.

Boğa: Yönetici gezegeniniz bugün biraz gökyüzünü huzursuz. Kendini ifade etmekte zorlandığın konular olabilir.

İkizler: Evde geçireceğin bir günde, eğitimin için araştırma yaparken kendini bulabilirsin. İnternette gördüğün çeşitli kurslar aklını çelecek.

Yengeç: Evli bir Yengeç burcuysan, çocukların ile gününü geçirmek isteyeceksin. Evde kaldığın dönemde kariyer planların aklından çıkabilir.

Aslan: Sağlık ile ilgili haber bekliyorsan, alacağın haberle birlikte düşüncelerin ortadan kalkacak.

Başak: Kariyer planları yapan bir Başak burcuysan, çalışma arkadaşlarının vereceği tavsiyeleri dikkatle dinleyeceksin.

Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 2 Ocak 2021 Cumartesi

Terazi: Yönetici gezegeniniz bugün biraz gökyüzünü huzursuz. İhmal ettiğini düşündüğün sevgilinle görüşerek, aranızdaki buzları eriteceksin.

Akrep: Bir önceki günden kalan işlerle meşgul olacaksın. İşleri bitirip bir an önce dinlenmek istediğin yapacağın işlerde hataya sebep olabilir.

Yay: Evde olmak yeni hobiler edinmene yardımcı olacak. Kendini bir anda ressamların hayatı üzerine araştırmalar yaparken bulabilirsin.

Oğlak: Finansal açıdan zor bir dönem geçiriyorsan, kendini birtakım kısıtlamalar içerisinde bulabilirsin. Ek iş için arayış içinde olup, yükünden kurtulmak isteyeceksin.

Kova: Değişimlere merhaba diyeceğin bir döneme gireceksin. Uzun vadeli planlar yapmaya, kararlar almaya başlayabilirsin. Sorumluluklarından kaçmak yerine daha çok üstüne gideceksin.

Balık: Evli bir balık burcuysan, iş yerinde yaşadığını sorunları eşine yansıtabilirsin Eşinin desteği ile çözüme daha kısa süre içerisinde ulaşacaksın.

Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 2 Ocak 2021 Cumartesi

2021 OCAK AYINDA NELER OLUYOR?

2021 yılında yaşamayı ve var olmayı yeniden öğreneceğiz. Hayat koşullarımızı yenidünya düzenine uyumlamaya çalışacağız. Yılın ilk ayı yenidünya düzeninin oluşumuna hazırlanırken, ardında çok yıkıcı, maneviyatı yüksek, bitirici ve değişime açık kapıları da araladı.

Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 2 Ocak 2021 Cumartesi

Gökyüzünün Yükü Hafifliyor

2021 yılının ilk günü Ay, Aslan burcundayken başlıyor. Yıkımların ardından 2021'in ilk gününden itibaren dünyanın yükünü hafiflemeye çalışacak. Ocak ayı gezegen dizilimleri ve etkileri uzun zaman konuşacağımız konulara vurgu yapıyor. Sabahtan akşama bugünden yarına değişimin gözle görülür bir şekilde bir günde olmayacağını da belirtmek isterim. Ancak öyle bir değişimin içerisinde ülkece gireceğiniz ki tarihe yeniden not düşeceğiz.
Ülkemizin gündemi ekonomi anlamında yükselirken konuşmaların nabzı asla düşmeyecek. Gelişmiş ülkelerin ise aşı stantları kurup aşılanmaya çoktan başladığını göreceğiz. Değişimin içerisine bir anda düşeceğiz. Büyük olayların içine çekileceğiz. Geçmişte yaşadığımız günler bugünlere referans vereceğinin altını çiziyor. Dünya Covid-19 virüsünü dört elden aşılayarak ardında bırakmanın yoluna giriyor.

Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 2 Ocak 2021 Cumartesi

Baharın Hayalini Kurabilmek İçin Kış Mevsimini Sindirmeliyiz

Yeni yapılanmaların gündemini oluşturan ülkelere tanıklık edeceğiz. 1949 yılında Jüpiter – Kova döngüsünde kurulan NATO itibar çekecek çıkışlarıyla beraber Ocak ayına damgasını vurabilir. AB destekli askeri faaliyetlere katılıp katılmayacağımız bu ay belli olacak. İtibarı sarsılan Çin'in geri dönüşünün güçlü olacağını göreceğiz. 1 Ekim 1949'da Merkür Retrosu'nda kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin askeri üst kurma planları ABD'nin gündemini bu aydan itibaren meşgul edebilir. Çin Hükümeti'nin Yunanistan'da yaptığı liman yatırımları AB'nin ve Amerika'nın eşzamanlı konuştuğu konuların başında gelebilir. Çin kendi içerisindeki yaralarını iyileştirmek için 1959 yılında karşılıklı özerklik olarak tanınan Uygur Bölgesi'ni özgürlük kelimesi ile tanıştırabilir.

Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 2 Ocak 2021 Cumartesi

Devler Ligi Kuruluyor

1 Kasım 1993'de Satürn – Kova döngüsünde kurulan Avrupa Birliği kuruluşundan bugüne görmediği kopuşları ve sarsıntıları yaşayacak. AB sarsılmaya devam ederken, yeni yapılanmaları göreceğiz. Ocak ayında ulusüstü yeni kurumların kurulacağını duyacağız. Özellikle Türkiye-Fransa ilişkisi yeni yapılandırmalarda öne çıkabilir. Karşılıklı olarak birçok konsolosluk bulundukları ülkelerden çekilme kararı alabilir. Salgınla başlayan küresel zorlanmanın yanı sıra siyasal çekişme de farklı bir boyut kazanabilir. Bu aydan itibaren kurulması için uğraşılan Devler Ligi'nde büyük konuşmalar yapmaktan korkmazken, tavrımızdaki yapıcılığı da elden bırakmayacağız. 2021 yılının ikinci yarısından itibaren kartlar yeniden dağılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 2 Ocak 2021 Cumartesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA