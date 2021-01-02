Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 2 Ocak 2021 Cumartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Ocak 2021 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 2 Ocak 2021 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2021 OCAK AYINDA NELER OLUYOR?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 OCAK 2021 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Uranüs iletişimi Sanayi ve Teknoloji alanındaki atılımları konuşmamızı sağlayabilir. Ülkemize yatırım yapmayı planlayan teknoloji şirketleri bu süreci hızlandırmak isterken, gümrük vergilerindeki yeni kararları konuşabiliriz.

Koç: Hafta sonu tatilini evinde geçirmek isteyeceğin bugünde arkadaşlıklarını düşüneceksin. Öğleden sonra gelen bir telefon ile kurmak istediğin ile ilgili gelişme yaşanabilir.

Boğa: Yönetici gezegeniniz bugün biraz gökyüzünü huzursuz. Kendini ifade etmekte zorlandığın konular olabilir.

İkizler: Evde geçireceğin bir günde, eğitimin için araştırma yaparken kendini bulabilirsin. İnternette gördüğün çeşitli kurslar aklını çelecek.

Yengeç: Evli bir Yengeç burcuysan, çocukların ile gününü geçirmek isteyeceksin. Evde kaldığın dönemde kariyer planların aklından çıkabilir.

Aslan: Sağlık ile ilgili haber bekliyorsan, alacağın haberle birlikte düşüncelerin ortadan kalkacak.

Başak: Kariyer planları yapan bir Başak burcuysan, çalışma arkadaşlarının vereceği tavsiyeleri dikkatle dinleyeceksin.