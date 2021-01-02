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annesi 'i ! hamlesini affetmedi...

, geçirdiği mide ameliyatından sonra hızla kilo verdiği için hastanelik olmuştu. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle "Yaza sağ çıkamayabilirim" diyen Seren Serengil, tehlikeli bir ameliyat olmak için hazırlanıyor. Kötü haberleri peş peşe alan Serengil, son darbeyi annesinden yedi. Seren Serengil’in annesi , kızının uzun zamandır küs olduğu Gülben Ergen’in albüm fotoğrafını beğendi. Bu hamleyi affetmeyen ünlü sunucu ise annesini !

Giriş Tarihi: 2.1.2021 12:43 Son Güncelleme: 2.1.2021 12:46 ABONE OL
Seren Serengil annesi Nevin Serengil'i takipten çıkardı! Gülben Ergen hamlesini affetmedi...

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programda sunuculuk yapan Seren Serengil, geçirdiği mide ameliyatından sonra hızla kilo verdiği için hastanelik oldu. Ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü isim, tehlikeli bir ameliyat olacak.

GÜLBEN ERGEN KRİZİ ÇIKTI

Zor günlerden geçen Seren Serengil, bir problem de annesiyle yaşadı. Seren Serengil'in annesi Nevin Serengil, kızının uzun zamandır küs olduğu Gülben Ergen'in albüm fotoğrafını beğendi.

Annesinin Ergen'in fotoğrafını beğendiğini gören Seren Serengil, Nevin Serengil'i takipten çıkardı. İkilinin arasındaki kriz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Serengil ise henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

CİDDİ BİR AMELİYAT GEÇİRECEK

Seren Serengil, magazin programının geçen gün yayınlanan canlı yayında duygusal anlar yaşamıştı. Serengil, Dumping Sendromu nedeniyle ameliyat olması gerektiğini bunun için de şehir dışına çıkacağını söylemişti.

Canlı yayında veda konuşması yapan Serengil, "Seyahat etmek zorunda olduğum için bugün yayından erken ayrılacağım. Ben bu hayatta herkesle didişirim. Bunlar (Bircan Bali ve Arto) benim ömürlük dostlarım. Sene genel itibariyle kötüydü ama biz program içinde çok güzel geçirdik" ifadelerini kullanmıştı.

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Seren Serengil annesi Nevin Serengil'i takipten çıkardı! Gülben Ergen hamlesini affetmedi...
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