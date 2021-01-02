Söylemezsem Olmaz adlı magazin programda sunuculuk yapan Seren Serengil, geçirdiği mide ameliyatından sonra hızla kilo verdiği için hastanelik oldu. Ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü isim, tehlikeli bir ameliyat olacak.
GÜLBEN ERGEN KRİZİ ÇIKTI
Zor günlerden geçen Seren Serengil, bir problem de annesiyle yaşadı. Seren Serengil'in annesi Nevin Serengil, kızının uzun zamandır küs olduğu Gülben Ergen'in albüm fotoğrafını beğendi.
Annesinin Ergen'in fotoğrafını beğendiğini gören Seren Serengil, Nevin Serengil'i takipten çıkardı. İkilinin arasındaki kriz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Serengil ise henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.
CİDDİ BİR AMELİYAT GEÇİRECEK
Seren Serengil, magazin programının geçen gün yayınlanan canlı yayında duygusal anlar yaşamıştı. Serengil, Dumping Sendromu nedeniyle ameliyat olması gerektiğini bunun için de şehir dışına çıkacağını söylemişti.
Canlı yayında veda konuşması yapan Serengil, "Seyahat etmek zorunda olduğum için bugün yayından erken ayrılacağım. Ben bu hayatta herkesle didişirim. Bunlar (Bircan Bali ve Arto) benim ömürlük dostlarım. Sene genel itibariyle kötüydü ama biz program içinde çok güzel geçirdik" ifadelerini kullanmıştı.