Haberler Günaydın Haberleri Ünlü YouTuber Enes Batur ölümden döndüğü kaza sonrası yeni cip aldı! Enes Batur'un lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü YouTuber ölümden döndüğü kaza sonrası yeni cip aldı! Enes Batur'un lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı!

Sık sık lüks araçlarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni geçtiğimiz ay 'de trafik kazası geçirmiş ve lüks aracı perte çıkmıştı. Ölümden dönen Enes Batur kaza sonrası kendisine Hummer marka yeni cip aldı. YouTuber Enes Batur'un lüks cipinin fiyatı dudak uçuklattı. İşte ...

Giriş Tarihi: 2.1.2021 12:10 Son Güncelleme: 2.1.2021 12:16 ABONE OL
Ünlü YouTuber Enes Batur ölümden döndüğü kaza sonrası yeni cip aldı! Enes Batur'un lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü YouTuber Enes Batur, önceki akşam sevgilisi Ecenaz Üçer ile City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz ay Etiler'de trafik kazası geçiren ünlü YouTuber, 1 milyon değerindeki Hummer marka cipi ile ilk kez görüntülendi.

Geçtiğimiz ay aracıyla kaza yapan Esnes Batur, yeni aldığı 1 milyon TL değerinde Hummer marka ciple ilk kez görüntülendi.

Snob Magazin'in haberine göre, sık sık lüks araçlarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeninin, aracını teslim aldığı valelere yüklü miktarda bahşiş vermesi dikkatlerden kaçmadı.

AYLIK GELİRİ SERVET DEĞERİNDE!

Geçirdiği kazadan dolayı daha dikkatli olmaya özen gösteren Enes Batur, direksiyon başına geçtiği sırada emniyet kemerini takmayı ihmal etmedi.
YouTuber Enes Batur'un aylık minimum 342 bin lira kazandığı tahmin ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü YouTuber Enes Batur ölümden döndüğü kaza sonrası yeni cip aldı! Enes Batur'un lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA