‘Beni ölümle tehdit etti’

Oyuncu A.T., geçtiğimiz aylarda motosikletli kurye Bayram Babakulyyev tarafından tecavüze uğramış, yakalanan sapık 22 yıl hapse mahkum edilmişti. GÜNAYDIN, A.T.'nin verdiği ifadeye ulaştı. Oyuncu, ifadesinde yaşadığı korku dolu anları anlattı..."Olay günü saat 03.00 sıralarında taksi ararken, motorlu kurye yanıma gelip 'Buralarda başına bir iş gelir, bin ben seni götüreyim' dedi. Kabul etmeyince kolumdan tutarak beni motosiklete bindirdi. Ben bağırmaya başladım ama kimse yoktu sokakta. Kemerburgaz yoluna girdik. O sırada beni F. aradı, o anlasın diye 'Kemerburgaz yolunda ne işimiz var' diye bağırarak konuştum. Bana dirseği ile vurmaya ve ensemden tutmaya çalışıyordu. Çevre yoluna sağa doğru girdi, motoru durdurduktan sonra ağzımı, burnumu kapattı ve boğazımı sıktı. Ancak kendisine direnmeye gücüm yetmedi, ben nefes alamadıkça gücüm daha da bitiyordu.Beni ormanın içine doğru götürdü, direnmeye çalıştıkça şiddetini daha da artırdı. Boğazımı sıktığı ve burnumu kapattığı için bayılmak üzereyken en son gördüğüm onun bana tecavüz ettiği andı. Bilincim açıktı ancak boğazıma bastığı için artık bağıramıyordum, artık ben bağırmayı kesince de elini çekti, bana tecavüz etti. Bana 'Sakın bağırma, seni burada öldürürüm, kimse bulamaz' dedi. Ben de korktuğum için bağırmayı kestim. O anahtarı ararken ben F.'ye konum attım. 'Seni ağabeyim yanına götüreceğim, en ufak bir hareketinde seni öldürürüm, orada benimle evleneceksin' dedi. Korktuğum için 'Tamam' dedim. Tekrar motosiklete bindik. Bir eliyle beni tutuyordu, karşıdan gelen kamyonun farları gözünü alınca elini bırakıp direksiyonu tuttu. Ben kendimi kamyonun önüne attım, o da kaçtı. Bir kamyonu durdurdum. F.'yi aradım, konum gittiği için oda da beni arıyormuş. Beni alarak karakola götürdü."