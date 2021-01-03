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sosyal medyada oldu…

Ekranlarda ahlak bekçiliği yapan , Mart ayında evli avukat ile yaşamaya başladı. Bununla da kalmayan Ece Erken, bir gece yarısı Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Hanım'a ait araçları parçaladı. Erken, Haziran ayında ise ikilinin tek celsede boşanmasını sağladı. Mahkeme kararını sevgilisiyle tatilinde kutlayan Erken, pozlara imza attı. Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşk nedeniyle işini kaybetti. Eski eş ise iş dünyasında büyük bir başarı elde etti. Bunun üzerine kullanıcıları Erken ile dalga geçti.

Giriş Tarihi: 3.1.2021 10:30 Son Güncelleme: 3.1.2021 10:35 ABONE OL
Ece Erken sosyal medyada alay konusu oldu…

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşk nedeniyle işini kaybetti. Eski eş Benan Kocadereli ise iş dünyasında büyük bir başarı elde etti. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları Erken ile dalga geçti.

Takvim'in haberine göre; Ekranlarda ahlak bekçiliği yapan Ece Erken, Mart ayında evli avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşamaya başladı. Bununla da kalmayan Erken, bir gece yarısı Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Hanım'a ait araçları parçaladı.

Erken, Haziran ayında ise ikilinin tek celsede boşanmasını sağladı. Mahkeme kararını sevgilisiyle Bodrum tatilinde kutlayan Erken, skandal pozlara imza attı.

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta ise yollarını ayırdı.

Kirli hikayenin temiz yüzü Benan Kocadereli de zor günleri atlattı. Benan Hanım, boşanma davasından hemen sonra mutfak gereçleri satan bir şirket kurup, işine odaklandı.

Şirket, kısa sürede büyük bir ivme kazandı. Ece Erken de avukat aşkıyla yolları ayırınca Kocadereli'ye, "Adalet yerini buldu" mesajları yağdı.

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Ece Erken sosyal medyada alay konusu oldu…
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