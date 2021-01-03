Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşk nedeniyle işini kaybetti. Eski eş Benan Kocadereli ise iş dünyasında büyük bir başarı elde etti. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları Erken ile dalga geçti.