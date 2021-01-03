'İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITACAĞIM'

Bu gelişme sonrası Tilbe, eski patronları hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalar yaptı. Ünlü şarkıcı "Allah büyüktür hiç önemli değil. Yine dava açacağım. Kazandığım her kuruşu da adresini göstere göstererek ihtiyaç sahiplerine dağıtacağım. Koca koca adamlar, her şeyi yapıp kitabına uydurup hiçbir şey yapmamış gibi davranıyorlar" dedi.