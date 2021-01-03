Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, 'Yürü Anca Gidersin', 'Haberi Olsun', 'Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım' ve 'Yıldızdan Türküler' isimli albümlerinin satış gelirlerinden pay alamadığını öne sürerek Avrupa Müzik'e 20 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Ancak mahkeme, davanın reddine karar vermişti.
'İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITACAĞIM'
Bu gelişme sonrası Tilbe, eski patronları hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalar yaptı. Ünlü şarkıcı "Allah büyüktür hiç önemli değil. Yine dava açacağım. Kazandığım her kuruşu da adresini göstere göstererek ihtiyaç sahiplerine dağıtacağım. Koca koca adamlar, her şeyi yapıp kitabına uydurup hiçbir şey yapmamış gibi davranıyorlar" dedi.
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
Avrupa Müzik'in sahibi Tilbe'nin iddialarına ilişkin tazminat davası açtı. Şirket, Yıldız Tilbe'nin sözleşmesi olduğu halde başka şirketle anlaştığını, davayı kabettiğini buna rağmen yalan beyanlarda bulundupuu ileri sürdü. Yıldız Tİlbe'nin yalan beyanda bulunarak şirketi itibarsızlaştırdığını ileri süren şirket avukatları ünlü şarkıcıdan, 10 bin liralık manevi tazminat istiyor.