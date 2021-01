Burç yorumunuz bugün ne diyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 5 Ocak 2021 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 5 Ocak 2021 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 5 Ocak 2021 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "DÜNYANIN YENİ PARA BİRİMİ: KRİPTO PARALAR" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 OCAK 2021 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür - Plüton kavuşumu temizlik şirketlerini ön plana çıkarırken bu şirketlerin içerisinde bulunduğu skandalları duyabiliriz. Bunun yanı sıra dünyadaki birçok mülteci kampında dönen olayların perde arkasını dünya ekranlarında izleyebiliriz.

Koç: Ay sabah saatlerinde güneşinizi karşısına geçiyor. Son dakika haberleri fazlasıyla dikkatini çekebilir. Bugün üzerinde sanki her an deprem olacakmış gibi bir his olabilir.

Boğa: Yoğun bir gün seni bekliyor olacak. Çocukları olan bir Boğa burcuysan, çocuklarının eğitimi üzerine yoğunlaştığın bir gün geçirebilirsin.

İkizler: İşin veya eğitimin gereği ailenden uzakta yaşıyor olabilirsin. Ailen ile gerçekleştireceğin telefon trafiği aranızdaki hasreti bitirecek.

Yengeç: Merkür Plüton kavuşumu gerçekleşiyor. Bugün gerçekleştireceğiniz bir banka işlemi varsa, herhangi bir problem olmaması için günün erken saatlerinde yoğunlaşmalısın.

Aslan: Eğitimine çeşitli sebeplerden dolayı ara vermiş bir Aslan burcuysan, devam etmek için çeşitli adımlar atacaksın. Yakın arkadaşının tavsiyelerini dinlemeyi tercih edebilirsin.

Başak: Gün içerisinde sağlık ile ilgili haberler alabilirsiniz. Daha önceden geçirmiş olduğun bir panik atak rahatsızlığınız varsa tekrarlayabilir.