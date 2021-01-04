Burç yorumunuz bugün ne diyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 5 Ocak 2021 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 5 Ocak 2021 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 5 Ocak 2021 Salı burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "DÜNYANIN YENİ PARA BİRİMİ: KRİPTO PARALAR" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Merkür - Plüton kavuşumu temizlik şirketlerini ön plana çıkarırken bu şirketlerin içerisinde bulunduğu skandalları duyabiliriz. Bunun yanı sıra dünyadaki birçok mülteci kampında dönen olayların perde arkasını dünya ekranlarında izleyebiliriz.
Koç: Ay sabah saatlerinde güneşinizi karşısına geçiyor. Son dakika haberleri fazlasıyla dikkatini çekebilir. Bugün üzerinde sanki her an deprem olacakmış gibi bir his olabilir.
Boğa: Yoğun bir gün seni bekliyor olacak. Çocukları olan bir Boğa burcuysan, çocuklarının eğitimi üzerine yoğunlaştığın bir gün geçirebilirsin.
İkizler: İşin veya eğitimin gereği ailenden uzakta yaşıyor olabilirsin. Ailen ile gerçekleştireceğin telefon trafiği aranızdaki hasreti bitirecek.
Yengeç: Merkür Plüton kavuşumu gerçekleşiyor. Bugün gerçekleştireceğiniz bir banka işlemi varsa, herhangi bir problem olmaması için günün erken saatlerinde yoğunlaşmalısın.
Aslan: Eğitimine çeşitli sebeplerden dolayı ara vermiş bir Aslan burcuysan, devam etmek için çeşitli adımlar atacaksın. Yakın arkadaşının tavsiyelerini dinlemeyi tercih edebilirsin.
Başak: Gün içerisinde sağlık ile ilgili haberler alabilirsiniz. Daha önceden geçirmiş olduğun bir panik atak rahatsızlığınız varsa tekrarlayabilir.
Terazi: Sabah saatlerinde ay burcunuza geçiyor. Günün erken saatlerden itibaren kişisel bakımınız ve alışveriş için dışarı çıkanlardan olacaksın.
Akrep: İş hayatının verdiği yorgunluktan kendine vakit ayıramadığın ve yorulduğun bir gün geçiriyorsun. Günlük rutinlerini değiştirmek isteyebilirsin.
Yay: Aile bireylerinden birisinin sağlık sorunu haberini kafana takabilir ve üzülebilirsin. Çeşitli telefon trafiğiyle durumu daha detaylı öğrenmek isteyeceksin.
Oğlak: İletişim gezegeni ile burcunuzda yıllardır hareket eden yeraltı gezegeni yine kavuşuyor. Senin ya da aile bireylerinden birisinin, sonucunu merakla beklediğin bir sağlık haberini alabilirsin.
Kova: Uzun süredir çalıştığın iş yerinde beklemediğin bir şekilde terfi alabilirsin. Aldığın terfi haberini yakınlarında paylaşmak isteyebilirsin.
Balık: Evli bir Balık burcuysan, yılın ilk günlerinde alacağın bir telefon ile eşinin ailesinden birinin sağlık sorunu hakkında haber alabilirsin.
DÜNYANIN YENİ PARA BİRİMİ: KRİPTO PARALAR
Kripto para kavramı temel olarak bir sanal paradır. Sanal olduğu ve fiziki bir boyutu olmadığı için taklit edilemezliği ile bir kesim tarafından güvenli olarak kabul görülür. Ayrıca Kripto paralar belirli çevrimiçi alanlar için özel olarak da üretilebilir. Bu yazıda siz değerli okurlarım için kripto paraların artık dünyanın yeni para bilimi oluşunu kaleme aldım.
Bitcoin İlk Adımı Atan Para Birimi Oldu
3 Ocak 2009'da Oğlak burcu döngüsünde, Satoshi Nakamoto adlı bir kişi tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk kripto paradır. 2009'dan günümüze kadar süreçte sanal paranın yaygınlaşmaya başlaması dijital cüzdan hizmeti veren bazı sitelerin ve yazılımların güvenilirliğini de sorgulatmaya başlamıştır. Tabi ki kripto paraya yapılan ilk eleştiriler para konusunda geleneksel usuller ile çalışan bankalardan gelmiştir.
Kripto Paralar Son Bulur Mu?
Kripto paranın güvenilmez olduğunu ve bir gün sona ereceği yönünde tespitleri vardır. Borsa üzerinde birden bire yükselmesi ve birden bire düşmesi ile güvenilemez olduğu ileri sürdükleri en büyük kozdur. Fakat bu konuda kripto paranın savunması ise hiçbir merkez ve devlet tarafından yönetilemiyor olması ile güvenli olduğudur. Yani sonuç olarak iki tarafta birbirini suçlamaktadır.
Kripto Para Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Herkes ''Banka'' Olabilir.
Değişim rüzgârları ekonominin üzerinde de eserken bu düzene ayak uydurmak bir sorunsal olabilir. Fakat tespit edilenler ve veriler kripto paranın gündemimizi ilerleyen süreçte çokça meşgul edeceği yönünde. Bu yeni sistem ile herkes kendisinin bankası olabilir. Bunun olumlu ya da olumsuz yansımalarını da 2021 gibi bir geçişlerle dolu olan bir senede göreceğiz.