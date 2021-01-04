Altın orana göre en güzel yüze sahip isim belli oldu! Hande Erçel mi Demet Özdemir mi Aleyna Tilki mi Cansu Dere mi?

Ünlü Türk kadınlarının yüz hatları altın orana göre hesaplandı. İlk sırada Hande Erçel, ikinci sırada ise Demet Özdemir yer aldı. Aleyna Tilki ise 8.96'lık oranla listenin en sonunda yer aldı.