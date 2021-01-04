Final gecesinde nefesler tutuldu! Masterchef 2020 şampiyonu (birincisi) kim oldu? Masterchef şampiyonu olacağım dedi ve...

Masterchef 2020 sezonu geçtiğimiz akşam final gecesiyle sona ererken yarışmanın şampiyonu canlı yayında belli oldu. Acun Ilıcalı'nın da yer aldığı yayın esnasında çok eğlenceli ve bir o kadar da gergin anlar yaşanırken finale kalan Barbaros ve Serhat yaptığı yemeklerle jürileri mest etti. İki yarışmacı arasında oldukça az bir puan farkı olmasına karşın şampiyon olarak büyük ödülün sahibi olan isim belirlendi. Peki, Masterchef şampiyonu kim oldu? 2020 Masterchef birincisi şampiyonu hangi yarışmacı oldu? İşte final gecesine dair detaylar…
MASTERCHEF ŞAMPİYONU BELLİ OLDU!
Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef final gecesi geçtiğimiz akşama damga vurdu. İzleyenlerini ekranları başına kilitleyen yarışmada Barbaros ve Serhat son kez karşı karşıya gelirken canlı yayınlanan programda şampiyon olan kişi Serhat Doğramacı oldu…
MASTERCHEF 2020 SEZONU BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Cumartesi ve Pazar olmak üzere iki gün boyunca süren Masterchef finalinde iki finalist Barbaros ve Serhat kıyasıya mücadele etti. İlk üç oyunda aldıkları puanlara göre önde görünen Barbaros final gecesi adeta heyecanına yenik düştü. Birbirinden başarılı iki isim 3 Ocak Pazar gecesi karşılaşırken canlı yayınlanan son mücadelede imza tabaklarını hazırladı.
Kullandıkları teknik ve lezzetlerle jüri üyelerini mest eden iki yarışmacı arasındaki son oyunda az farkla öne geçen Serhat, Masterchef 2020 sezonunun şampiyonu oldu.
ŞAMPİYON OLACAĞIM DEDİ VE...
Şimdilerde ise Masterchef'e ilk geldiğinde şampiyon olacağını söyleyen Serhat sosyal medyada "Olacağım dedi ve oldu!" şeklindeki paylaşımlarla takdir topluyor.
BÜYÜK ÖDÜL SERHAT'IN!
MasterChef Türkiye 2020 için birinci olan kişiye verilecek ödülün 500 bin TL olduğu bildirilirken MasterChef 2020 yarışmasında para ödülü yerine şampiyonluk ödülünün lüks bir araba olduğu belirtildi. Yarışmanın final gününde programda da gösterilen lüks araç dikkat çekerken programın 2018 sezonunda para ödülü verilmiş geçen yıl da son model bir otomobil ödül olarak belirlenmişti. Öte yandan Şampiyon olan yarışmacıya bir de kupa veriliyor.