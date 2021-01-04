Final gecesinde nefesler tutuldu! Masterchef 2020 şampiyonu (birincisi) kim oldu? Masterchef şampiyonu olacağım dedi ve...

Masterchef 2020 sezonu geçtiğimiz akşam final gecesiyle sona ererken yarışmanın şampiyonu canlı yayında belli oldu. Acun Ilıcalı'nın da yer aldığı yayın esnasında çok eğlenceli ve bir o kadar da gergin anlar yaşanırken finale kalan Barbaros ve Serhat yaptığı yemeklerle jürileri mest etti. İki yarışmacı arasında oldukça az bir puan farkı olmasına karşın şampiyon olarak büyük ödülün sahibi olan isim belirlendi. Peki, Masterchef şampiyonu kim oldu? 2020 Masterchef birincisi şampiyonu hangi yarışmacı oldu? İşte final gecesine dair detaylar…

MASTERCHEF ŞAMPİYONU BELLİ OLDU!

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef final gecesi geçtiğimiz akşama damga vurdu. İzleyenlerini ekranları başına kilitleyen yarışmada Barbaros ve Serhat son kez karşı karşıya gelirken canlı yayınlanan programda şampiyon olan kişi Serhat Doğramacı oldu…