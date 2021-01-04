"En İyi Genç Oyuncu" dalında ise Ebrar Demirbilek ödül sahibi oldu.

Mia Yapım Banu Akdeniz'in yapımcılığını üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalı"nı konu alan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, Cahit Gök, İlay Erkök'ün paylaştığı dizinin yönetmenliğini üstleniyor.