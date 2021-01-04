Yeni yılın ilk aşk bombasını patlatıyorum! 14 Nisan 2018'deki düğünlerinden 34 gün önce nişanlısı Mina Başaran'ı uçak kazasında kaybeden Murat Gezer, sonunda aşk orucunu bozdu.
Evet, yanlış okumadınız… Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüşte yaşanan uçak kazasında yaşamını yitiren nişanlısı Mina Başaran'ın 2.5 yıldan fazla yasını tutan Murat Gezer, sonunda acısını kalbine gömmeyi başarmış.
Murat Bey'i yeni bir aşk için cesaretlendiren kişi de sosyeteden bir isim: Ülkemizin hatırı sayılır koleksiyonerleri Hakan-Banu Çarmıklı'nın kızları Nazlı Çarmıklı.
Geçen ay Ali Gürsoy'dan boşanan Melis Çiftçi'nin kardeşi Emin Çiftçi ile 21 Temmuz 2016'daki düğünü son anda iptal olan Nazlı Çarmıklı da yıllardır kalbini yeni bir aşka kapatmıştı.
Şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı'nın çok mutlu olduğunu duydum. Umarım bu iki kırık kalbin aşkları daim olur.