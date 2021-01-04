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İşte ’in yeni aşkı!

2018’deki düğünlerinden 34 gün önce nişanlısı ’ı uçak kazasında kaybeden , sonunda kalbini yeni bir aşka açtı. 2,5 yıldır yas tutan Gezer, ünlü koleksiyoner -’nın kızları ile beraber. Şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’nın çok iyi anlaştığı söyleniyor. Günaydın köşe yazarı , bugünkü yazısında Murat Gezer’i kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 4.1.2021 07:14 Son Güncelleme: 4.1.2021 07:34 ABONE OL
İşte Murat Gezer’in yeni aşkı!

Yeni yılın ilk aşk bombasını patlatıyorum! 14 Nisan 2018'deki düğünlerinden 34 gün önce nişanlısı Mina Başaran'ı uçak kazasında kaybeden Murat Gezer, sonunda aşk orucunu bozdu.

Evet, yanlış okumadınız… Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüşte yaşanan uçak kazasında yaşamını yitiren nişanlısı Mina Başaran'ın 2.5 yıldan fazla yasını tutan Murat Gezer, sonunda acısını kalbine gömmeyi başarmış.

Murat Bey'i yeni bir aşk için cesaretlendiren kişi de sosyeteden bir isim: Ülkemizin hatırı sayılır koleksiyonerleri Hakan-Banu Çarmıklı'nın kızları Nazlı Çarmıklı.

Geçen ay Ali Gürsoy'dan boşanan Melis Çiftçi'nin kardeşi Emin Çiftçi ile 21 Temmuz 2016'daki düğünü son anda iptal olan Nazlı Çarmıklı da yıllardır kalbini yeni bir aşka kapatmıştı.

Şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı'nın çok mutlu olduğunu duydum. Umarım bu iki kırık kalbin aşkları daim olur.

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İşte Murat Gezer’in yeni aşkı!
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