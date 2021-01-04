Kısa süre önce geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası ikinci kez gastrik baypas ameliyatı olan ve 46 kiloya düşen Seren Serengil, şimdilerde dumping sendromu yaşıyor. Serengil'in durumu hayranlarını üzerken, ünlü sunucunun annesi Nevin Serengil de isyan etti.
GÖNÜL YAZAR'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM
Gönül Yazar yeni yılın ilk gününde Nevin Serengil'e sosyal medyada "Sevgili Nevin yılın ilk günü sağlık mutluluk dilerim. Seren'i çok severim bilirsin. Bana iyi haberini verin ki rahat edeyim. Dün onu izledim telefon açıyor, mesaj atıyorum ulaşamıyorum" yazdı.
"ÇOK ÜZÜLÜYORUM"
Nevin Serengil dostunun bu mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı. Kızının ikinci ameliyatından haberi olmadığını söyleyen Serengil, "Canım Gönülüm; biliyorsun mide ameliyatı olmuştu, gitmiş bir daha ameliyat olmuş. Sürekli kilo veriyor bu da tehlikeli. Su içmesi, vitamin alması gerekiyor, hiç laf dinlemiyor. Ben çok üzülüyorum ama hiçbir şey yapamıyorum" dedi.