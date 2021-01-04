"ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Nevin Serengil dostunun bu mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı. Kızının ikinci ameliyatından haberi olmadığını söyleyen Serengil, "Canım Gönülüm; biliyorsun mide ameliyatı olmuştu, gitmiş bir daha ameliyat olmuş. Sürekli kilo veriyor bu da tehlikeli. Su içmesi, vitamin alması gerekiyor, hiç laf dinlemiyor. Ben çok üzülüyorum ama hiçbir şey yapamıyorum" dedi.