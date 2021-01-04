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ameliyat olduğunu kendisinden gizleyen kızı 'e sitem etti!

Geçtiğimiz günlerde sağlık problemleriyle uğraştığını açıklayan , "Yaza sağ çıkamayabilirim" diyerek hayranlarını korkutmuştu. Dumping Sendromu nedeniyle riskli bir ameliyat geçirecek olan Serengil'in, annesiyle de sıkıntılar yaşadığı iddia edilmişti. 'in 'in Instagram'daki fotoğrafını beğenmesi üzerine annesini sildiği öne sürülen Seren Serengil, "Ben annemi iki ay önce Instagram'da engelledim." dedi. Serengil'in annesinden de bir açıklama geldi, kızının sağlık durumu hakkında konuşan Nevin Serengil "Ben çok üzülüyorum ama hiçbir şey yapamıyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 5.1.2021 09:23 ABONE OL
Nevin Serengil ameliyat olduğunu kendisinden gizleyen kızı Seren Serengil'e sitem etti!

Kısa süre önce geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası ikinci kez gastrik baypas ameliyatı olan ve 46 kiloya düşen Seren Serengil, şimdilerde dumping sendromu yaşıyor. Serengil'in durumu hayranlarını üzerken, ünlü sunucunun annesi Nevin Serengil de isyan etti.

GÖNÜL YAZAR'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Gönül Yazar yeni yılın ilk gününde Nevin Serengil'e sosyal medyada "Sevgili Nevin yılın ilk günü sağlık mutluluk dilerim. Seren'i çok severim bilirsin. Bana iyi haberini verin ki rahat edeyim. Dün onu izledim telefon açıyor, mesaj atıyorum ulaşamıyorum" yazdı.

"ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Nevin Serengil dostunun bu mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı. Kızının ikinci ameliyatından haberi olmadığını söyleyen Serengil, "Canım Gönülüm; biliyorsun mide ameliyatı olmuştu, gitmiş bir daha ameliyat olmuş. Sürekli kilo veriyor bu da tehlikeli. Su içmesi, vitamin alması gerekiyor, hiç laf dinlemiyor. Ben çok üzülüyorum ama hiçbir şey yapamıyorum" dedi.

"2 AY ÖNCE ENGELLEDİM"

Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'ı neden Instagram'da engellediğini ise şöyle açıkladı: "Annemi iki ay önce Instagram'da engelledim. Çünkü hakkımdaki kötü yorumları görünce çok üzülüyor."

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Nevin Serengil ameliyat olduğunu kendisinden gizleyen kızı Seren Serengil'e sitem etti!
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