Sefirin Kızı yeni bölüm yok mu, neden yok? Star Tv (4 Ocak 2021) yayın akışı ile Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

34. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz, Sancar için katil olmayı göze almıştır. Bu iki sadıç arasında bir şeyleri tamir edecek mi yoksa artık ortada tamir edecek bir şey kalmadı mı? Sancar, Gediz'i affedecek mi?

Peki Gediz'in Sancar'ın canı için feda ettiği Sahra, Gediz'i affedecek mi?

Öte yandan, Kahraman'ın sorduğu "Bundan sonra özgür bir yarıcının oğlu mu olacaksın yoksa mapus bir Sancar Efe mi?" sorusuna Sancar'ın cevabı nettir; "Mapus bir Sancar Efe".

Ancak Nare'nin de cevabı nettir; "Özgür bir yarıcının oğlu."

İki sevdalının mücadelesini hangisi kazanacak?

Birbirleriyle giriştikleri bu kıran kırana mücadele, onları hiç tahmin etmedikleri bir sona mı taşıyacak?