Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ilgili son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Mehmet Ali Erbil, 18 Kasım 2018 tarihinde evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmıştı.
Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı. Tedavi sürecinde yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil'in tedavisi şu sıralar evinde devam ediyor.
Son olarak yeni yıl paylaşımı ile gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'den güzel haber geldi.
Mehmet Ali Erbil "2 yıl sonra ilk defa" dedi ve sakal tıraşı olduğu anları paylaştı. İşte son dakika olarak düşen Mehmet Ali Erbil'in tıraş videosu...
Mehmet Ali Erbil'in flaş videolu paylaşımı sosyal medyada olay oldu! 2 yıl sonra bir ilk | Video
Tıraş olduğu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Erbil, gönderisine, "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.
Dinç hali ile hayranlarını sevindiren Mehmet Ali Erbil'e beğeni yağdı.
TEK BAŞINA YÜRÜYEBİLİYOR
Önceki gün Erbil'i evinde ziyaret eden yakın arkadaşı Ercan Avşar, ünlü şovmenin artık destek almadan tek başına yürüyebildiğini açıklamıştı.
"2021'İN EN GÜZEL HABERİ"
Mehmet Ali Erbil ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Avşar, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: Bugün babacığımı ziyaret ettim. Tedavisi çok güzel geçiyor. Artık kimsenin yardımını almadan, evin içinde tek başına yürüyor. Maşallah... 2021'in en güzel haberi.