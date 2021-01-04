Mehmet Ali Erbil "2 yıl sonra ilk defa" dedi ve sakal tıraşı olduğu anları paylaştı. İşte son dakika olarak düşen Mehmet Ali Erbil'in tıraş videosu...

Mehmet Ali Erbil'in flaş videolu paylaşımı sosyal medyada olay oldu! 2 yıl sonra bir ilk | Video

Tıraş olduğu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Erbil, gönderisine, "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.