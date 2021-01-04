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'a seçilen ile ayrıldı!

'a seçilen ile ’ın aşkı magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Gerçek aylar sonra ortaya çıktı. Eda Taşpınar ile Çağrı Atakan aşkının bir kurmacadan ibaret olduğu iddiası, magazin kulislerinde günün konusu oldu. Çağrı Atakan, Eda Taşpınar aşkıyla gündeme gelmeye ihtiyacı olmadığını düşünüp oyununu bitirdi.

Giriş Tarihi: 4.1.2021 09:19 Son Güncelleme: 4.1.2021 09:55 ABONE OL
Survivor'a seçilen Çağrı Atakan ile Eda Taşpınar ayrıldı!

Kısa süre önce biten Eda Taşpınar ile Çağrı Atakan aşkının bir kurmacadan ibaret olduğu iddiası, magazin kulislerinde günün konusu oldu. Bu yılki Survivor kadrosuna seçilen Çağrı Atakan, Eda Taşpınar aşkıyla gündeme gelmeye ihtiyacı olmadığını düşünüp aşk oyununu bitirdi.

Magazin kulisleri, bu dedikoduyla çalkalanıyor... İlişkileri yaz aylarında başlayan Eda Taşpınar ile Çağrı Atakan aşkının kurmaca olduğu iddia edildi. Dedikoduya göre; ikili ortak dostları aracılığıyla Çeşme'de tanıştı. Sosyetik ikoncanın adı o dönem skandal bir aşk dedikodusuna karışmıştı.

GÖZLER SOSYETİK İKONCANDA

Takvim'in haberine göre; Sosyal medyada hızla yayılan bu skandalı unutturmak isteyen Taşpınar, Atakan'la birlikteymiş imajı yaratmak istedi. Sosyetik güzelin teklifini duyan Çağrı Atakan da şöhret olma fırsatı yakaladığını düşünüp 'aşk oyunu' oynamayı kabul etti. İkili, sadece birkaç kere Nişantaşı ve Bebek gibi gazetecilerin olduğu mekanlarda boy gösterip aşk şovu yaptı. Bu oyun sayesinde ikoncan, skandalı unutturdu; Çağrı Atakan da şöhrete kavuştu.

Bu yılki Survivor kadrosuna seçilen oyuncu, Taşpınar aşkıyla gündeme gelmeye ihtiyacı olmadığını düşünüp aşk oyununu bitirdi. Bu iddia sonrası gözler sosyetik güzele çevrildi.

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Survivor'a seçilen Çağrı Atakan ile Eda Taşpınar ayrıldı!
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