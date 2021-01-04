GÖZLER SOSYETİK İKONCANDA

Takvim'in haberine göre; Sosyal medyada hızla yayılan bu skandalı unutturmak isteyen Taşpınar, Atakan'la birlikteymiş imajı yaratmak istedi. Sosyetik güzelin teklifini duyan Çağrı Atakan da şöhret olma fırsatı yakaladığını düşünüp 'aşk oyunu' oynamayı kabul etti. İkili, sadece birkaç kere Nişantaşı ve Bebek gibi gazetecilerin olduğu mekanlarda boy gösterip aşk şovu yaptı. Bu oyun sayesinde ikoncan, skandalı unutturdu; Çağrı Atakan da şöhrete kavuştu.