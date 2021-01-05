Akıncı’dan ‘1 Dolar’ göndermesi

Superman'in, Spiderman'in işi kolay. Birkaç kötüyü alt ettiler mi, mesaileri bitiyor. Ya Akıncı ne yapsın? Trafikten çeteye, derin devletten uluslararası silah baronlarına kadar türlü melanetle uğraşmak zorunda... Az daha unutuyordum, bir de annesinin "Yeliz ile evlen, ben torun sevmek istiyorum" baskısı var!