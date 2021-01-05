Akıncı’dan ‘1 Dolar’ göndermesi

Atv'nin fantastik dizisi Akıncı'nın nasıl özel mesajlar içerdiğini pazar günü bu köşede yazmıştım. Köşeye sığmayanlar ise bugüne kaldı.
Özellikle '1 Dolar' mesajı, akıllara hemen FETÖ'yü getirdi. Örgütün İstanbul temsilcisi Cevdet, sokaktaki boyacı çocuğa bir dolar verdi. Ardından müzayede salonunda tarihi kolye için çekiştiği adamın son olarak sürdüğü "2 milyon dolar" teklifine karşılık "2 milyon 1 dolar" dedi. Adam mesajı aldı ve artırmadan hemen çekildi.
Diğer mesaj 'kask kafalıları' hedef alıyordu. Akıncı takım elbisesini giyip, her sabah kaskını takarak motosikletle okula gidiyor. İlk sahnede evden çıkarken, kız kardeşi yetişip, kaskını uzatıyor, "Aman sakın unutma" diyerek. Bir başka sahnede Fatih Öğretmen, mesai arkadaşı Yeliz Öğretmen'e "Sizi gideceğiniz yere götürmek isterdim ama ikinci kaskım yok" diyor. Ardından kahramanımızın, yanında Yeliz Öğretmen olduğu halde, motosikletini iterek restoranın yolunu tuttuğunu görüyoruz. Akıncı'nın motosiklet kullanırken kask takmayıp, hayatlarını riske eden 'kask kafalılara' mesajı açık: "Aptallığın adı kahramanlık değildir!.."
Superman'in, Spiderman'in işi kolay. Birkaç kötüyü alt ettiler mi, mesaileri bitiyor. Ya Akıncı ne yapsın? Trafikten çeteye, derin devletten uluslararası silah baronlarına kadar türlü melanetle uğraşmak zorunda... Az daha unutuyordum, bir de annesinin "Yeliz ile evlen, ben torun sevmek istiyorum" baskısı var!