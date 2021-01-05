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‘Azez’ umudun adı olacak

Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
‘Azez’ umudun adı olacak
Yunus Emre Enstitüsü, Suriye'de yaşayan insanların zorlu hayat şartlarını anlattı. Bu zorlukları sırtlamak durumunda olanlar için atılması gereken adımları tüm insanlığın ortak sesine dönüştürmek amacıyla 'Azez: Umudun Adı' adlı bir belgesel hazırladı. Yerel halkın röportajlarına yer veren, Azez'deki Yunus Emre Enstitüsü'nden, Vatan Hastanesi'nden ve kentteki eski ve güncel durumu anlatan görüntülerden derlenen belgesel, önceki gün Yunus Emre Enstitüsü Dijital Kültür Merkezi'nin YouTube hesabından yayınlandı.
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‘Azez’ umudun adı olacak
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