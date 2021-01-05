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Burç yorumlarınızda bugün ne var? Uzman Astrolog ile günlük burç yorumu 6 Ocak 2021 Çarşamba

Astroloji konusunda milyonların aklına gelen ilk isim olan ile 6 Ocak 2021 Çarşamba için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' mahlası ile de bildiği Zeynep Turan, hafta ortasında da koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyecek? İşte, Astroloji ile 6 Ocak 2021 Çarşamba için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 6.1.2021 00:57 ABONE OL
Burç yorumlarınızda bugün ne var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 6 Ocak 2021 Çarşamba

Uzman Astrolog ile 6 Ocak 2021 Çarşamba günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği , her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 6 Ocak 2021 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan 'ın "UZAK VE YAKIN" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Ay-Güneş karesi ağır sanayi ve üretim firmalarının yapacağı yenilikleri konuşmamıza zemin hazırlayabilir. Otomotiv firmalarının hisse değerleri konusu finans uzmanlarının ilgi odağı olacak. Bununla birlikte Yunanistan limanları da dünya gündemine oturacak.

Koç: Hayatına dair kararları alacağın bir dönem seni bekliyor. Günlük rutinlerini değiştirmek, hayatında farklı şeyler yapmak isteyebilirsin.

Boğa: İş hayatında yoğun bir koşuşturma içerisindesin. Bu koşuşturma senin aileni ve sosyal çevreni ihmal etmene sebep olabilir.

İkizler: İş hayatındaki insanlar ile olan iletişiminde problemlerin olabilir. İnatçı tavrın daha büyük kırılmalara sebep olabilir.

Yengeç: Yeni yılın gelişi ile birlikte hayatında olan sıkıntılardan kurtulmaya başlıyorsun. Daha önce girdiğin bir iş görüşmesi varsa, olumlu haberler gelebilir.

Aslan: İnsanlara kolay kolay güvenmeyen bir yapın var. Ama aşk hayatında birtakım değişiklikler yaparak, yeni kararlar almak isteyebilirsin.

Başak: Güçlü kararlar alacağın bir dönem seni bekliyor. İş hayatında yeni fırsatlar karşına çıkabilir, işini değiştirmek isteyebilirsin.

Burç yorumlarınızda bugün ne var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 6 Ocak 2021 Çarşamba

Terazi: 2021 yılının yavaş başladığına dair düşüncelerden hala kurtulamamış olabilirsin. Ama bugün itibari ile hayatında daha iyi şeylerin olacağını hissedeceksin.

Akrep: 2020 yılını kötü bir şekilde bitirmiş olabilirsin. Ay Terazi burcunda hareket ediyor. Bugün itibari ile yeni bir döneme merhaba diyebilirsin.

Yay: İş hayatında beklemediğin gelişmeler olabilir. Hiç beklemediğin, umudun olmayan bir kurum, iş başvuruna yanıt verebilir.

Oğlak: Sosyal çevrende olan iletişim kopuklukları, duygusal birlikteliklerine zarar verebilir. İlişkisi olan ya da evli bir Oğlak burcuysan, birlikte olduğun kişi ile aranda birtakım sorunlar olabilir.

Kova: 2021 yılı ile birlikte hayatında hızlı kararlar almaya başlayacaksın. Sevgilisi olan ve bu birlikteliği uzun süredir devam ettiren bir Kova burcuysan, evliliğe yönelik kararlar alabilirsin.

Balık: Yeni yıl ile birlikte rutin alışkanlıklarını değiştirmek isteyeceksin. Gündelik hayatında da rutinlerine bağlı olarak birtakım değişiklikler olabilir.

Burç yorumlarınızda bugün ne var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 6 Ocak 2021 Çarşamba

UZAK VE YAKIN

İlk ile son arasında çok fark vardır değil mi? Buna en iyi örnek olarak insanlık tarihini verebiliriz. Şu anda içinde bulunduğumuz çağ ile ilk çağlar arasında çok büyük farklar yok mu? Hayatımız kolaylaştı, iyice hız kazandı. Doğal olarak gerçekleştirdiğimiz seyahatlerde değişim göstermeye başladı. Ulaşım ağı mesafeleri kısalttı. Uzak kavramı eskisi kadar sükse yaratamaz oldu. En uzak mesafeleri en yakınmış gibi hissettiren havayolu ulaşımına hep birlikte yakından bakalım.

Burç yorumlarınızda bugün ne var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 6 Ocak 2021 Çarşamba

Arayışlar, Çözüm Getirdi

İnsanoğlu var olduğu tarihlerden bu yana hep bir arayış içerisinde oldu. Elindekini farklı değerlendirmek için var olma mücadelesi etti. Bu arayış, yeni şeyler keşfetmek, hayatlarımızı kolaylaştırmak için çeşitli adımlar atmamızı sağladı. En büyük gelişmelerden birisi de ulaşım ağında oldu. Ulaşımın gelişimi aramızdaki mesafeleri kısalttı.

Burç yorumlarınızda bugün ne var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 6 Ocak 2021 Çarşamba

İhtiyaçlarımız Kullanım Şeklimizi Değiştirdi

  • Havayolu, uçak kelimesi hayatlarımıza 20.yüzyıl itibariyle girmeye başladı. Uçaklar, ilk olarak savaşlarda kullanıldı. Barış ortamı sağlanınca da başka türlü faydalanmak istedik. İhtiyaçlarımız, kullanım şeklimizi değiştirdi. Seyahatler için havayolunu kullanmaya başladık. Haftalar, günler süren yolculuklar, saatlere kadar indi.
  • İlk olarak 16 Kasım 1909'da İkizler – Yay aksı tutulmasında, DELAG ile başlayan ilk havayolu serüveni şu anda birçok global marka ile devam etmekte. Öyle bir sektör haline geldi ki havayolları artık dünyadaki gelirin büyük bir sahibi.
  • Özellikle de pandemi sürecinde kargo şeklindeki havayolu taşımacılığı da ön plana çıktı.
Burç yorumlarınızda bugün ne var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 6 Ocak 2021 Çarşamba

Kolay Ulaşım Tüketimi Arttırdı

Yaşamımıza kolaylık sağlayan ulaşımın etkisini hafifletmek doğru olmaz. Büyük kolaylıklar sağladığı gibi mesafeleri de kısalttı. Bizler de bu kolaylığın kullanım alanlarını değiştirerek çeşitlendirdik. Sadece seyahat için kullanırken, şimdilerde bireysel ihtiyaçlarımız için de kullanmaya başladık. Kendimizden kilometrelerce uzaktan alışverişler yapar olduk.

Havayolundan bahsederken, virüsün etkisinden bahsetmezsek olmaz. Yaklaşık 1 yıl gibi bir süreyi geride bıraktık pandemide. Havayolu ulaşımı bu süreçte çok olumsuz etkilendi. Ulaşım yolları kapatıldı. Seyahat edemediğimiz için planlarımızı ertelemek zorunda kaldık. Bu durum 21 Mart tarihinden itibaren birçok havayolu firmasının açılmasıyla daha yoğun bir sürece hazırlayacak bizleri. Dünya bir uçtan diğer uca seyahat ederken, aynı zamanda birçok havayolu şirketi de el değiştirecek. Son zamanlarda havayolu firmalarının hisseleri ne kadar düşüyor olsa da tamamen el değiştirme sürecinin bir parçası olacak.

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Burç yorumlarınızda bugün ne var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 6 Ocak 2021 Çarşamba
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