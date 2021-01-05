Burç yorumlarınızda bugün ne var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 6 Ocak 2021 Çarşamba

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Ocak 2021 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 6 Ocak 2021 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "UZAK VE YAKIN" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Ay-Güneş karesi ağır sanayi ve üretim firmalarının yapacağı yenilikleri konuşmamıza zemin hazırlayabilir. Otomotiv firmalarının hisse değerleri konusu finans uzmanlarının ilgi odağı olacak. Bununla birlikte Yunanistan limanları da dünya gündemine oturacak.
Koç: Hayatına dair kararları alacağın bir dönem seni bekliyor. Günlük rutinlerini değiştirmek, hayatında farklı şeyler yapmak isteyebilirsin.
Boğa: İş hayatında yoğun bir koşuşturma içerisindesin. Bu koşuşturma senin aileni ve sosyal çevreni ihmal etmene sebep olabilir.
İkizler: İş hayatındaki insanlar ile olan iletişiminde problemlerin olabilir. İnatçı tavrın daha büyük kırılmalara sebep olabilir.
Yengeç: Yeni yılın gelişi ile birlikte hayatında olan sıkıntılardan kurtulmaya başlıyorsun. Daha önce girdiğin bir iş görüşmesi varsa, olumlu haberler gelebilir.
Aslan: İnsanlara kolay kolay güvenmeyen bir yapın var. Ama aşk hayatında birtakım değişiklikler yaparak, yeni kararlar almak isteyebilirsin.
Başak: Güçlü kararlar alacağın bir dönem seni bekliyor. İş hayatında yeni fırsatlar karşına çıkabilir, işini değiştirmek isteyebilirsin.
Terazi: 2021 yılının yavaş başladığına dair düşüncelerden hala kurtulamamış olabilirsin. Ama bugün itibari ile hayatında daha iyi şeylerin olacağını hissedeceksin.
Akrep: 2020 yılını kötü bir şekilde bitirmiş olabilirsin. Ay Terazi burcunda hareket ediyor. Bugün itibari ile yeni bir döneme merhaba diyebilirsin.
Yay: İş hayatında beklemediğin gelişmeler olabilir. Hiç beklemediğin, umudun olmayan bir kurum, iş başvuruna yanıt verebilir.
Oğlak: Sosyal çevrende olan iletişim kopuklukları, duygusal birlikteliklerine zarar verebilir. İlişkisi olan ya da evli bir Oğlak burcuysan, birlikte olduğun kişi ile aranda birtakım sorunlar olabilir.
Kova: 2021 yılı ile birlikte hayatında hızlı kararlar almaya başlayacaksın. Sevgilisi olan ve bu birlikteliği uzun süredir devam ettiren bir Kova burcuysan, evliliğe yönelik kararlar alabilirsin.
Balık: Yeni yıl ile birlikte rutin alışkanlıklarını değiştirmek isteyeceksin. Gündelik hayatında da rutinlerine bağlı olarak birtakım değişiklikler olabilir.
UZAK VE YAKIN
İlk ile son arasında çok fark vardır değil mi? Buna en iyi örnek olarak insanlık tarihini verebiliriz. Şu anda içinde bulunduğumuz çağ ile ilk çağlar arasında çok büyük farklar yok mu? Hayatımız kolaylaştı, iyice hız kazandı. Doğal olarak gerçekleştirdiğimiz seyahatlerde değişim göstermeye başladı. Ulaşım ağı mesafeleri kısalttı. Uzak kavramı eskisi kadar sükse yaratamaz oldu. En uzak mesafeleri en yakınmış gibi hissettiren havayolu ulaşımına hep birlikte yakından bakalım.
Arayışlar, Çözüm Getirdi
İnsanoğlu var olduğu tarihlerden bu yana hep bir arayış içerisinde oldu. Elindekini farklı değerlendirmek için var olma mücadelesi etti. Bu arayış, yeni şeyler keşfetmek, hayatlarımızı kolaylaştırmak için çeşitli adımlar atmamızı sağladı. En büyük gelişmelerden birisi de ulaşım ağında oldu. Ulaşımın gelişimi aramızdaki mesafeleri kısalttı.
İhtiyaçlarımız Kullanım Şeklimizi Değiştirdi
Kolay Ulaşım Tüketimi Arttırdı
Yaşamımıza kolaylık sağlayan ulaşımın etkisini hafifletmek doğru olmaz. Büyük kolaylıklar sağladığı gibi mesafeleri de kısalttı. Bizler de bu kolaylığın kullanım alanlarını değiştirerek çeşitlendirdik. Sadece seyahat için kullanırken, şimdilerde bireysel ihtiyaçlarımız için de kullanmaya başladık. Kendimizden kilometrelerce uzaktan alışverişler yapar olduk.
Havayolundan bahsederken, virüsün etkisinden bahsetmezsek olmaz. Yaklaşık 1 yıl gibi bir süreyi geride bıraktık pandemide. Havayolu ulaşımı bu süreçte çok olumsuz etkilendi. Ulaşım yolları kapatıldı. Seyahat edemediğimiz için planlarımızı ertelemek zorunda kaldık. Bu durum 21 Mart tarihinden itibaren birçok havayolu firmasının açılmasıyla daha yoğun bir sürece hazırlayacak bizleri. Dünya bir uçtan diğer uca seyahat ederken, aynı zamanda birçok havayolu şirketi de el değiştirecek. Son zamanlarda havayolu firmalarının hisseleri ne kadar düşüyor olsa da tamamen el değiştirme sürecinin bir parçası olacak.