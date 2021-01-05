Bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yok mu, neden yok? Atv yayın akışı ile EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

EDHO ismiyle anılan ve başladığı günden bu ana kadar büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile bu akşam televizyon ekranlarında yer almayacak. 5 Ocak Atv yayın akışına göre; Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisinin heyecanla beklenen bölümünün gelecek hafta sevenleriyle buluşacağı bildirildi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yok mu, neden yok? EDHO yeni bölüm ne zaman hangi gün yayınlanacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNDEN ÜZEN HABER!

Atv'nin uzun soluklu dizilerinden olan ve Salı günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 179. Yeni bölüm fragmanı henüz yapımın yayıncı kanalı tarafından paylaşılmazken bu akşam TV'de yapımın yerine Akıncı tekrar bölümü ile yayınlanacak…