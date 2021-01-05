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Futbolcu ’dan ’ye kumpas!

Türkücü akıl almaz bir olay yaşadı. Berdan Mardini yardıma muhtaç bir aile için destek isteyerek dolandırmaya çalışan kişinin, ’da forma giyen olduğu ortaya çıktı. Futbolcu Tolgahan Nurhak’a 10 yıla kadar hapsi isteniyor. İşte ’nin yaşadığı kumpasın tüm detayları…

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 5.1.2021 09:38 Son Güncelleme: 5.1.2021 09:56 ABONE OL
Futbolcu Tolgahan Nurhak’dan Berdan Mardini’ye kumpas!

11 Şubat'ta Berdan Mardini'yi telefonla arayan bir kişi, ihtiyaç sahibi bir aile için yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.

'ÜNLÜLER DE DESTEK VERİYOR'

Birçok ünlünün de yardımda bulunduğunu ifade eden şahıs, para talep etti. Teklifi kabul eden Mardini, şahıstan banka bilgilerini isteyerek görüşmeyi sonlandırdı.

Ancak bir süre devam eden mesajlaşma sırasında durumdan şüphelenen Mardini, dolandırılmak üzere olduğunu anlayarak savcılığa başvurdu.

IBAN NUMARASI DA ONA AİT ÇIKTI

Savcılık Mardini'yi arayan kişinin Şanlıurfa'daki Karaköprü Belediyespor'da forma giyen Tolgahan Nurhak olduğunu tespit etti. Mesajlarda yer alan IBAN numarası da ona ait çıktı.

Futbolcu, telefon hattını değiştirdiğini söyleyip suçlamayı reddetti. Ancak savcılık, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame düzenledi. Futbolcu Nurhak'ın 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

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Futbolcu Tolgahan Nurhak’dan Berdan Mardini’ye kumpas!
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