Haberler Günaydın Haberleri Futbolcudan Berdan Mardini’ye kumpas

Futbolcudan ’ye kumpas

Türkücü ’yi, yardıma muhtaç bir aile için destek isteyerek dolandırmaya çalışan kişinin, ’da forma giyen olduğu ortaya çıktı. Futbolcunun 10 yıla kadar hapsi isteniyor

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
Futbolcudan Berdan Mardini’ye kumpas

'ÜNLÜLER DE DESTEK VERİYOR'
11 Şubat'ta Berdan Mardini'yi telefonla arayan bir kişi, ihtiyaç sahibi bir aile için yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi. Birçok ünlünün de yardımda bulunduğunu ifade eden şahıs, para talep etti. Teklifi kabul eden Mardini, şahıstan banka bilgilerini isteyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ancak bir süre devam eden mesajlaşma sırasında durumdan şüphelenen Mardini, dolandırılmak üzere olduğunu anlayarak savcılığa başvurdu.

IBAN NUMARASI DA ONA AİT ÇIKTI
SAVCILIK Mardini'yi arayan kişinin Şanlıurfa'daki Karaköprü Belediyespor'da forma giyen Tolgahan Nurhak olduğunu tespit etti. Mesajlarda yer alan IBAN numarası da ona ait çıktı. Futbolcu, telefon hattını değiştirdiğini söyleyip suçlamayı reddetti. Ancak savcılık, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame düzenledi. Futbolcu Nurhak'ın 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

42 yaşındaki Mine Tugay'ı doğal güzel zannedenler yanıldı... Meğer Mine Tugay da estetik harikasıymış...

ARKADAŞINA GÖNDER
Futbolcudan Berdan Mardini’ye kumpas
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA