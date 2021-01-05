Harry Potter'ın yıldızı Jessie Cave'i sarsan gelişme! Üç aylık bebeği koronavirüse yakalandı

Meslektaşı Alfie Brown ile evli olan Jessie Cave, üç ay önce Abraham adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı.

"OĞLUM KORONAYA YAKALANDI"

Üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşayan Cave, önceki gün sosyal medya hesabından oğlunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

"ZAVALLI BEBEĞİM"

33 yaşındaki oyuncu, hastanede izolasyon odasında çekilen bir fotoğrafını "Zavallı bebeğim covid testi pozitif. O iyi durumda" notuyla yayınladı.

"VİRÜS ÇOK HIZLI BULAŞTI"

Jessie Cave, bebeğine hastanede iyi bakıldığını da belirterek virüsün çok hızlı bulaştığını söyledi. Cave, herkesi bu konuda dikkatli olmaya çağırdı.

Ünlü oyuncu, ayrıca bebeğinin zor bir doğumla dünyaya geldiğini de sözlerine ekledi. İngiliz oyuncu, "Onun travmatik doğumundan sonra bu kadar kısa sürede tekrar hastaneye dönmek istemezdim" dedi.

Jessie Cave, sağlık çalışanlarına hayranlık duyduğunu belirterek, doktor olan erkek kardeşiyle de gurur duyduğunu söyledi.

Öte yandan Jessie Cave, 'Harry Potter' film serisinde 'Lavender Brown' karakterini canlandırmıştı. Meslektaşı Alfie Brown ile evli olan ünlü oyuncunun Donnie ve Margot adında bir de kızı bulunuyor.

İkili, kızlarının doğumundan 10 ay sonra boşanma kararı almıştı ancak daha sonra tekrar bir araya gelmişti.