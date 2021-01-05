Bu akşam Hekimoğlu yeni bölüm yok mu, neden yok? 5 Ocak Kanal D yayın akışı ile Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak=

Yılbaşı tatili nedeniyle birçok yapımın bu hafta yeni bölümlerini yayınlamayacak olmasıyla beraber Salı akşamlarının sevilen dizisi Hekimoğlu da Kanal D yayın akışıyla beraber izleyenlerinin gündeminde yerini aldı. Başrollerinde Timuçin Esen, Kaan Yıldırım gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümü için ise geri sayım sürüyor. Peki, 5 Ocak Kanal D yayın akışı ile Hekimoğlu yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok? Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar…
HEKİMOĞLU NEDEN YOK, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Hekimoğlu yeni bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında yer almayacak. Dizinin yeni bölümü yerine yayın akışında Maymunlar Cehennem: Başlangıç isimli film bulunurken yapımın gelecek hafta seyircileriyle buluşması bekleniyor…
HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM YOK MU?
Kanal D yayın akışına göre; bugün yayınlanmayacak olan dizinin gelecek hafta ekranlarda seyircileriyle buluşması bekleniyor. Öte yandan yine yayın akışında dizinin tekrar bölümü de bu akşam 22.45'te ekranlara gelecek. Yapımı kaçıran veya yeniden izlemek isteyen ekranlarda tekrar bölümünden diziyi takip edebilecek.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hekimoğlu 29 Aralık Salı yayınlanan 31. Bölümde Ateş, iyileşip tekrar hastaneye dönüyor ve bu defa radarına İpek'le Orhan takılıyor.
Vurulduktan sonra hastaneye dönen Hekimoğlu, iki vaka birden almaya karar verir. Hekimoğlu'ndaki tek değişiklik iki vakayı aynı anda kabul etmesi değildir. Hekimoğlu hastaları iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da İpek'in peşine düşer. İpek'in Orhan'la baş başa yemeğe çıkması ve şüpheli tavırları, Hekimoğlu'nu yeni bir oyunun içine sürükler.
Hekimoğlu iki vakayı da kurtaracak mı? İpek'in gizli sırrı ne? Hekimoğlu İpek'e yardım edecek mi? Orhan ve İpek, Hekimoğlu'na karşı birlik mi olacak?