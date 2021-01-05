Bu akşam Hekimoğlu yeni bölüm yok mu, neden yok? 5 Ocak Kanal D yayın akışı ile Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak=

Yılbaşı tatili nedeniyle birçok yapımın bu hafta yeni bölümlerini yayınlamayacak olmasıyla beraber Salı akşamlarının sevilen dizisi Hekimoğlu da Kanal D yayın akışıyla beraber izleyenlerinin gündeminde yerini aldı. Başrollerinde Timuçin Esen, Kaan Yıldırım gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümü için ise geri sayım sürüyor. Peki, 5 Ocak Kanal D yayın akışı ile Hekimoğlu yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok? Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

HEKİMOĞLU NEDEN YOK, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hekimoğlu yeni bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında yer almayacak. Dizinin yeni bölümü yerine yayın akışında Maymunlar Cehennem: Başlangıç isimli film bulunurken yapımın gelecek hafta seyircileriyle buluşması bekleniyor…