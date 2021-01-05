Star Tv yayın akışı ile Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sefirin Kızı bugün yok mu, neden yok?

Sefirin Kızı izleyenlerini üzen haber geldi. Her hafta Pazartesi günleri heyecanla beklenen entrika dolu dizinin yayınlanan fragmanında bugün ekranlara gelmeyeceği bildirilirken milyonlarca dizisever bunun nedenini merak ediyor. Ünlü oyuncu kadrosu ve heyecan dolu senaryosu ile Star Tv'nin uzun soluklu dizisi gelecek hafta yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Peki, Sefirin Kızı bugün yok mu, neden yok? Star Tv 4 Ocak yayın akışı ile Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…
SEFİRİN KIZI SEVERLERİ ÜZEN HABER GELDİ!
Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda yer almayacak. Onun yerine Görevimiz Tehlike filmi ekranlarda izleyenleri ile buluşacak…
SEFİRİN KIZI NEDEN YOK?
Sefirin Kızı dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olmayacak. Yayınlanan fragmana göre; 11 Ocak 2021 Pazatesi yani gelecek hafta yayınlanacak olan dizide heyecan hız kesmeden devam edecek. Yapımın bu akşamki bölümünün neden yayınlanmadığına dair ise herhangi bir açıklama bulunmuyor...
34. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gediz, Sancar için katil olmayı göze almıştır. Bu iki sadıç arasında bir şeyleri tamir edecek mi yoksa artık ortada tamir edecek bir şey kalmadı mı? Sancar, Gediz'i affedecek mi?
Peki Gediz'in Sancar'ın canı için feda ettiği Sahra, Gediz'i affedecek mi?
Öte yandan, Kahraman'ın sorduğu "Bundan sonra özgür bir yarıcının oğlu mu olacaksın yoksa mapus bir Sancar Efe mi?" sorusuna Sancar'ın cevabı nettir; "Mapus bir Sancar Efe".
Ancak Nare'nin de cevabı nettir; "Özgür bir yarıcının oğlu."
İki sevdalının mücadelesini hangisi kazanacak?
Birbirleriyle giriştikleri bu kıran kırana mücadele, onları hiç tahmin etmedikleri bir sona mı taşıyacak?