Sıra geldi kirli çeteyi bulmaya

Deniz Akkaya, SMA hastası çocuklar üzerinden duygu sömürüsü yapıp ülkemizin imajını kötülemeye yönelik çalışmalara tepki gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Kirli kampanya' olarak adlandırdığı olaya dair açıklamasını paylaşan Akkaya, "Sizin aklınız alıyor mu durumu kötü bir aile için sahte hesaplardan gelen yüzlerce baskı mesajlarına?Daha önce ölmüş çocukların fotoğraflarını kullanıyorlar. Şimdi sıra bu işten ciddi kazanç elde edip insanların manevi duygularını sömüren çeteyi bulmaya geldi!" diye konuştu.