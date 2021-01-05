Ünlü oyuncu Tevfik Cemal İnceoğlu'na tüp mide operasyonu

Rol aldığı dizi ve filmlerle tanınan ünlü oyuncu Tevfik Cemal İnceoğlu rahatsızlık duyduğu aşırı kiloları ve diyabet hastalığı için tüp mide operasyonu oldu. İnceoğlu'nun operasyonu Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Karabuğa ve ekibi tarafından yapıldı.

Kaygısızlar dizisiyle ünlenen Tevfik Cemal İnceoğlu 'Aklın Başına Gelsin' adlı dizide canlandırdığı Seyfi karakteriyle de oldukça sevilen İnceoğlu şuan halen tiyatro eğitmenliğine de devam etmektedir. Tiyatrosunda genel sanat yönetmenliği yapmakta olan 'Kristal Elma Ödüllü' oyuncu 'Şenlik Name' ve 'Sağ Salim' filmlerinin yanı sıra sevilen reklamlarda da rol aldı. Tevfik Cemal İnceoğlu 53 yaşında; zayıflama ve diyabet hastalığından kurtulma kararı alarak İzmir'deki bir özel hastanede tüp mide ameliyatı oldu.

DİYABETİ GÖZDE HASARA BAŞLAMIŞTI

Ameliyat Hakkında bilgiler veren Op. Dr Türker Karabuğa, "Tevfik Cemal İnceoğlu hastaneye ilk başvurduğunda beden kitle indeksinin 35,5 olduğunu ve 2'inci dereceden obezite sınıfına girdiğini belirterek şunları söyledi " Hastamızın diyabet hastalığı kritik bir boyuta ulaşmıştı. Diyabeti gözde hasara başlamıştı. Kendisine ameliyat önerdik ve hastamız bunu kabul etti. Başarılı bir şekilde laparoskopik yöntemle Tüp mide operasyonu uyguladık. Hastamız 3 gece yattıktan sonra taburcu edildi. İlk ayda Tevfik Cemal İnceoğlu'nun yaklaşık 15-25 kg kadar kaybetmesini bekliyoruz. 3 aylık periyotlarda kontrollerden geçecek. Diyetisyen eşliğinde takibi yapılacak. Kendisine geçmiş olsun diyoruz ve onu yeniden sahnelerde, beyaz perdede ve dizilerde keyifle izleyeceğimizi söylemek istiyorum" dedi.

33 YILDIR OBEZİM

Ameliyatın ardından yaptığı açıklamada çocuk yıllarından askere gidene kadar ki yaşantısına çok zayıf olduğunu fakat askerlik dönüşünde çok kilo alarak askerliğini tamamladığını belirten Tevfik Cemal İnceoğlu, "Yaklaşık 33 yıldır obez olarak yaşıyorum. Damak tadından da kendimi alamıyordum. Daha sonra şeker hastası oldum. Yaklaşık 3 yıl önce Dr. Türker Karabuğa ile tanıştım. Ameliyat konusunda ki endişelerimi paylaştım. Operasyon olmamama engel 3 ana neden vardı. Birincisi yemek yemekten çok zevk alıyorum. İkincisi ameliyattan çok korkuyorum. Üçüncüsü ise benim için çok önemli olan popülerliğimi kilom sayesinde kazanmıştım. Ama oynadığım bir reklam filminde en iyi oyuncu ödülü alarak maharetin kiloda olmadığını anladım ve bu ameliyata karar verdim." şeklinde konuştu.

30 YIL ÖNCEKİ KİLOMA GERİ DÖNÜYORUM

"30 yıl önceki kilolarıma geri dönüyorum" diyen İnceoğlu, "53 yaşında bu kararı verip daha fazla geciktirmeğim için çok mutluyum. Bu sayede eklem ağrılarımdan yürüme zorluklarımdan şeker hastalığımdan kurtulmuş oldum. Ne uyku apnesi şikayetim var nede yıllardır bana yük olan kilolarım var. İyi ki Dr. Türker Karabuğa ile tanışıp bu ameliyata karar vermişim. Keşke 3 sene beklemeseymişim. Başta Dr. Türker Karabuğa olmak üzere tüm ekibe çok teşekkür ederim. Benim gibi hastalara tavsiyem kesinlikle bu operasyondan endişeleri olmasın" dedi.