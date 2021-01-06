Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 7 Ocak 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Ocak 2021 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 7 Ocak 2021 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "MERKÜR YARIN KOVA BURCUNA GEÇECEK" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 OCAK 2021 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars, Boğa burcuna geçiyor. Bu geçiş dünyada eş zamanlı olarak paranın dengesinin değişeceğini gözler önüne serebilir. Kripto para kullanımını arttıran ülkelere yenileri eklenebilir. İlk büyük satın alımların kripto para ile yapılacağı süreç başlıyor.

Koç: Son 10 yılda ailenizde büyük kırılmalara şahitlik etmiş olabilirsiniz. Bu tarz kırılmaları yaşamış bir Koç burcuysanız, bugün ayın fazı eski günleri sana hatırlatabilir, seni geçmişe götürebilir.

Boğa: Ay karşıt burcunuzda hareket ediyor. Bugün birtakım aksilikler karşınıza çıkabilir. Evli ya da uzun süreli bir birlikteliği olan bir Boğa burcuysan birlikteliğine zarar vermemek adına tavizlerde bulunabilirsin.

İkizler: Sağlığın ile ilgili haberler yani herhangi bir tahlil sonucu bekliyorsan bugün sonuçlanabilir. Zihnini ferah tutabilirsin.

Yengeç: Evli bir Yengeç burcuysan, eşine sürpriz yapmak için sabahın erken saatlerinden itibaren ev için alışverişe çıkabilirsin.

Aslan: Güne enerjik bir şekilde başlayacaksın ve her ne olursa olsun bu enerjinin düşmesini istemiyorsun. Çalışma ortamında moralini bozmak isteyenler olabilir.

Başak: Maddi konularda beklediğin bir haber varsa, bir telefon alabilirsin. Elinin bollaşması seni rahatlatacaktır.