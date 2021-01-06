Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 7 Ocak 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Ocak 2021 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 7 Ocak 2021 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "MERKÜR YARIN KOVA BURCUNA GEÇECEK" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Mars, Boğa burcuna geçiyor. Bu geçiş dünyada eş zamanlı olarak paranın dengesinin değişeceğini gözler önüne serebilir. Kripto para kullanımını arttıran ülkelere yenileri eklenebilir. İlk büyük satın alımların kripto para ile yapılacağı süreç başlıyor.
Koç: Son 10 yılda ailenizde büyük kırılmalara şahitlik etmiş olabilirsiniz. Bu tarz kırılmaları yaşamış bir Koç burcuysanız, bugün ayın fazı eski günleri sana hatırlatabilir, seni geçmişe götürebilir.
Boğa: Ay karşıt burcunuzda hareket ediyor. Bugün birtakım aksilikler karşınıza çıkabilir. Evli ya da uzun süreli bir birlikteliği olan bir Boğa burcuysan birlikteliğine zarar vermemek adına tavizlerde bulunabilirsin.
İkizler: Sağlığın ile ilgili haberler yani herhangi bir tahlil sonucu bekliyorsan bugün sonuçlanabilir. Zihnini ferah tutabilirsin.
Yengeç: Evli bir Yengeç burcuysan, eşine sürpriz yapmak için sabahın erken saatlerinden itibaren ev için alışverişe çıkabilirsin.
Aslan: Güne enerjik bir şekilde başlayacaksın ve her ne olursa olsun bu enerjinin düşmesini istemiyorsun. Çalışma ortamında moralini bozmak isteyenler olabilir.
Başak: Maddi konularda beklediğin bir haber varsa, bir telefon alabilirsin. Elinin bollaşması seni rahatlatacaktır.
Terazi: Bir süredir üzerinde kara bulutlar dolaşıyor olabilir. İkili ilişkilerinde dengeyi bozmamak adına çeşitli tavizler vermiş olabilirsin.
Akrep: Ay güne dağınık başlamanıza sebep olacak. İşe gitmek için yola erkenden çıkan bir Akrep burcuysanız, yolda birtakım aksilikler başınıza gelebilir.
Yay: Ödemelerinin başladığı bir döneme başlangıç yapıyor olabilirsin. Maddi konularda yaşadığın zorlukları her ne olursa olsun çevrendekilere yansıtmaktan kaçınmalısın.
Oğlak: Aksilikler bugün için ensende dolaşabilir. İş yerinde yaşadığın bir tartışmayı da kafana takmış olabilirsin. Günün geri kalanını da bu düşünceler ile geçirmek istemediğin için kendini adeta sokaklara atacaksın.
Kova: Uzun süredir ödeme bekleyen bir Kova burcuysan, iyi haberler alabilirsin. Eline geçecek parayı, kurmak istediğin bir iş varsa buraya harcayabilirsin.
Balık: Sağlık ile ilgili gelişmeler gün boyu aklında olabilir. Dişlerin ile ilgili bir süredir devam eden hassasiyetin seni rahatsız edebilir.
İletişimin ''Havası'' Değişecek
İletişim gezegeni Merkür, yarın yani 8 Ocak itibariyle Kova burcuna taşınıyor. Bu hareket ile birlikte düşüncelerimizi etkileyecek Merkür, iletişimin hızlanacağı dönemde, iletişime olan ihtiyacımızı daha çok arttıracak. Sevgili okurlarım, son dönemlerde zorlu süreçlerden geçtik. İletişimsel olarak kopukluklar yaşadık. Merkür'ün bu geçişi ile birlikte bu kopuklukları telafi etmeye çalışacağız. İletişimsiz geçirdiğimiz günlerin acısını çıkarmak isteyeceğiz.
''Merkür, astrolojide zekâyı ve iletişimi simgeler. İletişim ile ilgili her konuda karşımıza çıkan Merkür, 8 Ocak'ta Saat: 14:00'da Kova burcuna geçecek.''
Plan Kurmaya Devam Edecek Miyiz?
İletişim gezegeni Merkür, hem birbirimizle kurmuş olduğumuz ilişkilere ışık tutarken bir yandan da ertelediğimiz planların aslında yeniden gündeme geleceğini işaret edebilir. Nasıl mı? Daha önce kurmuş olduğumuz ama bazı sebeplerden ötürü yapamadığımız planlarımızı, yarından itibaren tekrardan gözden geçirmek isteyecek olan bizler, bu tarihten sonra uzun süreçli planlarımıza yenileri eklemek isteyeceğiz. Aklımızın bir köşesinde olacak planlar ise;
Kara Bulutlara Elveda
Hani hep diyoruz ya yaşamımız hızlandı diye artık bunu daha fazla hissedecek ve çağın hızına ayak uydurmaya çalışacağız. Belirli kalıpların dışına çıkarak, yeni arayışlar içerisinde olacağız. Çağa ayak uydurmak ne kadar zor olsa da bunu bir şekilde yapmak isteyeceğiz. Çünkü bütün dünya gibi bizim de yeniliğe ihtiyacımız var. Merkür, hava burcundayken alışılmışı ve her zaman varlığını sürdüren düzenleri değil, yeniyi konuşuyor olacağız. Konfor alanımızdan çıkmak isteyeceğiz. İletişimin gücü ön yargının da önüne geçecek. Gök kubbe doğru iletişim ile aşılamayacak sorun olmadığını bize bir kez daha hatırlatacak.
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