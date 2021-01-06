Ünlü oyuncu Demet Özdemir, arkadaşı Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisi Oğuzhan Koç'la yeni bir aşka yelken açtı. Yeni yılın ilk aşk bombası olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 2021'i Alaçatı'daki bir otelde karşıladı. Çift, fotoğrafları çekilince ise ilişkilerini itiraf etmek zorunda kaldı. Özdemir konuyla ilgili olarak, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" dedi.
Oğuzhan Koç da Instagram hesabından bir açıklama yayınladı ve ilişki haberlerini şu sözlerle doğruladı: "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz."
SÜRPRİZ YAKINLAŞMA
2021'in bu sürpriz aşkı hakkında ilginç bir iddia da ortaya atıldı. Çiftin aşkının söyledikleri gibi yeni değil, çok daha önceden başladığı öne sürüldü. Demet Özdemir, 26 Nisan 2017'de Oğuzhan Koç'un Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'la birlikte sunduğu "3 Adam" programına konuk olmuştu. 2017'de 2 yıldır Yağmur Tanrısevsin'le birlikte olan Koç ve Özdemir'in samimiyeti dikkat çekmişti.
KONSERDE YALNIZ BIRAKMADI
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'u 4 Eylül 2019'da Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği ilk konserde de yalnız bırakmadı. Aynı konserde Koç'un 4 yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin de vardı. Konserine gelen dostlarına teşekkür eden Koç, "Yağmur Tanrısevsin burada (kalbini göstererek), son dakika misafirimiz Büşra Pekin burada, Demet Özdemir burada niye görmedim" diye oyuncuya laf atmıştı.
2 AY SONRA AYRILDILAR
Bu konserden kısa süre sonra Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç'un 4 yıllık ilişkileri sona erdi. Çift Ekim 2019'da yaptıkları ortak açıklamayla ilişkilerini dostça bitirdiklerini duyurdu. Oğuzhan Koç, 25 Kasım 2019'da ise Demet Özdemir'le Gizli Kalsın adlı mekanda eğlenirken görüntülendi. Aşk iddialarını yalanlayan Özdemir ve Koç sadece arkadaş olduklarını söyledi.
DEMET ÖZDEMİR VE YAĞMUR TANRISEVSİN İKİ YAKIN ARKADAŞTI
Öte yandan yakın arkadaş olan Demet Özdemir ve Yağmur Tanrısevsin'in arası Oğuzhan Koç yüzünden bozulmuştu. Tanrısevsin, ikilinin Gizli Kalsın'da görüntülenmesinin ardından Özdemir'i sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı. Tanrısevsin'in ardından Özdemir de arkadaşını silmişti.