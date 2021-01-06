Oğuzhan Koç da Instagram hesabından bir açıklama yayınladı ve ilişki haberlerini şu sözlerle doğruladı: "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz."