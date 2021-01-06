Bir akaryakıt şirketinin reklam yüzü olmuş olan başarılı şarkıcı Mustafa Sandal, firmaya sözleşmelerinin bitmesinin ardından fotoğraflarını ve afişleri reklam amacı ile kullanılmasına göz yummadı ve dava açtı.

Mustafa Sandal, İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada akaryakıt şirketinin kendisine izinsiz kullanım nedeniyle 65 bin TL tazminat ödemesi talebinde bulunmuştu. Akaryakıt şirketinin avukatları, yaptığı savunmada; istasyonlardan Mustafa Sandal ile ilgili görsellerin kademeli olarak kaldırılması gerektiğinin bildirildiğini, her istasyonun ayrı bir yönetimi olduğunu ve kendi faaliyetlerinden sorumlu olduğunu belirtip şirketin kusuru olmadığını bu nedenle davanın reddedilmesi talebinde bulunmuştu.

Mahkeme akaryakıt şirketi ve Mustafa Sandal arasındaki davada karara vardı. Akşam'da yer alan habere göre mahkeme, Mustafa Sandal'ı haklı buldu ve akaryakıt şirketinin 51 bin 398 TL tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.