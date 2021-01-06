Pandemi döneminde karantina günlerini evde geçiren Hülya Avşar, yeni yılı kızı Zehra Çilingiroğlu ve kız kardeşi Helin Avşar ile dağda geçirdi. Karlı havanın tadını çıkaran ünlü isimler, sosyal medyada da paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Hülya Avşar'ın yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyada olay oldu. Kimi Avşar'ın fotoğraflarına photoshop uyguladığını söylerken, kimi de estetik yaptırdığını iddia edildi.
YÜZÜNDEKİ MORLUK MU, İS Mİ?
Hülya Avşar'ın Bursa'dan paylaştığı yılbaşı fotoğrafında ilginç bir detay vardı. Avşar'ın yüzündeki şişlik ve morluğa benzeyen durumu görenler "Estetik mi, yoksa is mi?" diye sordu.
Hülya Avşar bu yorumlar üstüne dağda kayak yaptığı anları Instagram hesabından yayınladı. Avşar'ın yüzüne is sürdüğü görüldü. Böylece Avşar, estetik yaptırmadığı gözler önüne serdi.
Öte yandan aile, kaldıkları Grand Chale'de şömine başında ve terasta günlerini geçirdi. Avşar kızının aile pozu büyük ilgi gördü. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar'la birlikte çekildiği kare, beğeni yağmuruna tutuldu.