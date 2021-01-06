Osman Bey, Göktuğ ve Targun’un cezasını kesip obadan sürdü

Flatyos'un idamı öncesinde obadan kaçmasından alp beyi tayin ettiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Göktuğ'un af dileğini "Ben böyle hatayı affetmem" diyerek geri çevirdi. Bu sırada Bala Hatun'u zehirlediği için kafesli çadıra kapatılan Targun Hatun, Osman Bey'in huzuruna getirildi. Osman Bey "Targun Hatun! Beni yormayasın. Suçunu kabul edesin! Sen 'Müslüman olmak isterim' dedin. Bir Müslüman yalan söyler mi?" diyerek Targun'dan hesap sordu. "Seni sevdim. Senin gözüne girmek istedim. Benimle gerçekten nikahlan istedim" diyen Targun Hatun, "İnanmadığın halde din mi değiştirdin? Günaha girmekten korkmaz mısın?" sorusunu "Senin için cehennemde bile yanarım" diyerek yanıtladı. Osman Bey'in Bala Hatun hakkındaki "Senin için cehennemde bile yanarım dersin! Lakin ben cennetteyim Targun Hatun! Ben bir melekle yaşıyorum. O melek kalbime mühür vurmuş, ellerimi bağlamış, beni de gözlerine mahkum etmiştir" sözleri ise Targun'u derinden yaraladı. Osman Bey, "Eger bir hatun olmayaydın senin canını şurada alırdım. Hatunuma ve bana yaşattıklarının, yalana yere şahadet etmenin bedeli olarak bu obadan sürüleceksin. Sen de baban da bir daha bu obaya dönemeyeceksiniz" sözleriyle Targun hakkındaki hükmünü açıkladı. Osman Beyi Göktuğ'u da "Sana gelince Göktuğ! Sen de beni mahcup ettin! Can düşmanımın kaçıp gitmesine sebep oldun. Beyliğime daha ilk günden gölge düşürdün. Seni de gözüm görmesin. Sen de bir daha bu obaya dönmeyesin" sözleriyle obadan sürdü.

Göktuğ'un ""Senin için cehennemde yanarım" diyen bir kadına sürgünü reva gören bir beyden daha fazlasını beklemek olmazdı zaten" sözleri Osman Bey'i fena halde sinirlendirdi. Göktuğ'u bir yumrukta yere seren Osman Bey, "Sen ağabeyine hiçbir vakit layık olamadın. Yıkıl karşımdan! Bir daha bu obaya ayak basmayasın" diyerek Göktuğ'u obadan kovdu. Göktuğ ve Targun'un obadan sürülmesi Osman Bey'in stratejisi mi? Osman Bey, obada nizamını sağlamak için neler yapacak? Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? 'Kozmik oda'daki belgelerde hangi kritik bilgilere ulaşacak? Papa'nın ajanları belgelere ulaşmak için nasıl bir plan kuracak? Osman Bey, elde ettiği belgelerle uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek? Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 41'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.