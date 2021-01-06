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haberleri: 'in torunu ile buluşması duygulandırdı!

Son günlerde gelen güzel haberleri ile hayranlarını sevindiren ünlü şovmen 'den paylaşımı geldi. Sağlığı giderek iyileşen ve ayaklanan Mehmet Ali Erbil büyük kzıı ile torunu 'yı ziyarete gitti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ile vedalaştığı anlar izleyenleri duygulandırdı. İşte magazin gündemine son dakika olarak düşen Elisa ile videosu...

Giriş Tarihi: 6.1.2021 19:03 Son Güncelleme: 6.1.2021 19:04 ABONE OL
Son dakika haberleri: Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa ile buluşması duygulandırdı!

Mehmet Ali Erbil ve Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil, geçtiğimiz 2019'un Aralık ayında doğum yapmıştı. 11 yıl önce evlenen Sezin Erbil ile Evren Yazgan çifti kızlarına Elisa adını vermişlerdi.

Torun sevinci yaşayan Mehmet Ali Erbil karantina günlerinde Elisa'yı ne kadar özlediğini dile getirmişti.

Son günlerde gelen güzel haberleri ile hayranlarını sevindiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den son dakika paylaşımı geldi.

Sağlığı giderek iyileşen ve ayaklanan Mehmet Ali Erbil büyük kzıı Sezin Erbil ile torunu Elisa'yı ziyarete gitti. Mehmet Ali Erbil "Canlarımla" dediği paylaşımı ile beğeni topladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa ile vedalaştığı anlar izleyenleri duygulandırdı.

İşte magazin gündemine son dakika olarak düşen Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa ile videosu...

Son dakika: Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa ile buluşması duygulandırdı! | Video

Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde "2 yıl sonra ilk defa" notu ile kendi başına sakal tıraşı olduğu anları paylaşmıştı.

Mehmet Ali Erbil'in flaş videolu paylaşımı sosyal medyada olay oldu! 2 yıl sonra bir ilk | Video

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Son dakika haberleri: Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa ile buluşması duygulandırdı!
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