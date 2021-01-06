Kuruluş Osman'da bu bölüm heyecan dorukta! Osman Bey, Türk kağanlarından Kayı beylerine gelen emanetlerin saklandığı kozmik odanın kapılarını açacak. Oğuz Kağan ile diğer Türk kağanlarının emaneti olan ve Büyük Türk Hakanlığı'nın yeniden doğması için kritik öneme sahip bu belgeler, Bamsı Bey tarafından Osman Bey'e teslim edilecek. Osman Bey, 'Kozmik Oda'daki belgelerde hangi kritik bilgilere ulaşacak? Papa'nın ajanları belgelere ulaşmak için nasıl bir plan kuracak? Bamsı Bey, 'Kozmik Oda'yı korumak için ne yapacak? İşte bu sorular yanıt bulacak.

Kuruluş Osman 41. Bölüm (6 Ocak 2021 Çarşamba) Türklerin Kozmik Odası açılıyor | Video