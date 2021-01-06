Tv8 yayın akışı: Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam yok mu, neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?

Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderin yeni bölümü için geri sayım sürerken normal şartlarda bu akşam yayınlanması beklenen dizinin 6 Ocak Tv8 yayın akışı içerisinde yer almıyor oluşu dikkatleri üzerine çekti. Son bölümde; Mehdi'nin inanmak ve tutunmak istediği tek şey Zeynep'in sevgisidir ancak bunun için Zeynep'in kendisini bile yok sayacak hale gelmiştir. Peki, Tv8 yayın akışı ile bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir yok mu, neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Gerçek bir hayat hikayesinden alıntı olan senaryosu ve oyuncu kadrosuyla başladığı günden bugüne dikkatleri üzerine çeken Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü ile bu akşam Tv8 ekranlarında olmayacak…
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yapımın yeni bölümünün gelecek hafta bugün ekranlara gelmesi bekleniyor. 6 Ocak bugün ise Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü yerine; yerli sinema ve 2019 yılının yılbaşı özel O Ses Türkiye programı ekranlara gelecek...
TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zeynep'in kaçırılmasıyla deliye dönen Barış, onu koruyamadığı için vicdan azabı çekerken Zeynep'in bulunması için varını yoğunu ortaya koyar. Bu sırada en çok yardımı da Savaş'tan görecektir.
Savaş sosyal medyanın gücünü kullanarak herkesi yardıma çağırır. İki kardeşin Zeynep'i bulabilmek için gösterdikleri dayanışma aralarındaki sevgi bağını da su yüzüne çıkarmaya başlar.
Yaşananlar nedeniyle Zeynep'in de Mehdi'nin de evi yangın yerine döner. Sakine suçluluk duygusuyla Nermin çaresizlikle boğuşurken Benal büyük bir sürprizle kapılarına dayanır. Cemile endişeden deliye döner. Kardeşi hakkındaki gerçekleri görmekte zorlanır ve bu durum Nuh'la aralarına gerginlik tohumları ekmeye başlar.
Zeynep yaşadığı travmanın şokuyla mücadele ederken gelen doğum günü sürpriziyle tekrar gülümsemeye çalışır. Cemile'nin kafasında ise Mehdi'nin hayatını tekrar yoluna sokması için başka planlar vardır.