Burç yorumlarınız bugün ne diyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 8 Ocak 2021 Cuma

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 8 Ocak 2021 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 8 Ocak 2021 Cuma burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "AKLIMIZ İLE KALBİMİZ ARASINDA KALIYORUZ" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Güneş-Neptün 60'lığı global şirketlerin değişimini gözler önüne sererken büyük şirket evliliklerine tanıklık edebiliriz. Dünyada paranın dengelerini değiştirebilecek kararlar alınabilir. Amerikan borsası gündemi bir anda değiştirebilir.
Koç: Ay su burcunda hareket ediyor. Ülkenin gündemi değişirken, senin de gündemin değişebilir ve maddi konulara kayabilir.
Boğa: Haftanın son gününde yorulduğunu hissedeceksin. Yine de 2 gün dinlenecek olman seni günün geri kalanında motive edecek.
İkizler: Senin bile unutmuş olabileceğin bir iş başvurusundan geri dönüş alabilirsin. İşe başlayacak olman maddi açıdan elini güçlendirecek.
Yengeç: Aile içerisinde uzun süredir sonuçlanmayan bir miras davası olabilir. Buradan gelecek parayı hayalini kurduğun işi yapmak için harcayabilirsin.
Aslan: Açık sözlü olduğun bir güne merhaba diyeceksin. Aklına gelenleri açık bir şekilde ifade edecek, insanların yüzlerine karşı adeta içini dökeceksin.
Başak: Hedeflerini bir an önce gerçekleştirmek istiyorsun. Kafandaki düşüncelerin fazla olması seni fazlasıyla düşündürüyor, işin içinden bir türlü çıkamıyorsun.
Terazi: Arkadaşlıkların arasındaki dengeyi hiç bozmuyor, hepsine zaman ayırmaya çalışıyorsun. Maddi konularda beklentide olduğun bu dönemde çalıştığın yerden terfi alman elini rahatlatabilir.
Akrep: Son birkaç gündür üzerinizdeki yorgunluk hissi ile mücadele ediyor olabilirsin. Ay burcunuzda hareket ediyor. Özellikle hazır cevap tavrınız çevrenizin dikkatini çekebilir.
Yay: Eğitimine önem veren bir Yay burcusun. Bu yüzden ertelediğin, daha sonra devam ederim dediğin eğitimine kaldığın yerden devam etmek için planlar içerisinde olabilirsin.
Oğlak: Karşına çıkan fırsatları her zaman iyi bir şekilde değerlendirdin. Hem iş konusunda hem de sosyal çevrende bu özelliğin ile hep takdirleri toplamayı başardın.
Kova: Maddi konularda şansın yüzüne gülecek. Yaptığım yatırımların yerini değiştirebilir, farklı şekilde değerlendirebilirsin.
Balık: Yakın çevrendeki bir kişinin sana verdiği sözü tutmamış olması, seni derinden yaralamış durumda. Bugünlerde insanlara karşı tavrına dikkat etmelisin.
İletişim Gezegeni Merkür, Kova Burcunda
Yeri geldiğinde duygularımızla hareket ederken kimi zamanda duygularımızın mantığımızı etkilemesini istemeyiz. Bu tarz arada kaldığımız durumlarda hatalara düşsek de bugün gerçekleşen Merkür'ün Kova burcundaki seyri içimizdeki sorun çözen tarafı ortaya çıkaracak. Hata yapsak bile bu hatadan en doğru dersi çıkaran tarafımızı ortaya koymak isterken duygularımızla mantığımızı bir dengeye oturtmak isteyeceğiz. Ani kararlar ve buna bağlı olan tepkilerden uzaklaşmak ise Ocak ayının getirdiği alameti farikalardan birisi olurken hayatımıza en doğru yönü vermek isteyeceğiz.
Duygular Da Yorulur
İletişim gezegeni hava burcundayken hayatımızdaki dengeden sorumlu olduğumuzu kaleme almıştım. Bu öyle bir durumdur ki bizi amansız bir mental yorgunluğa sürükleyebilir. Bu süreçte yapacağımız en doğru hamle ise zihnimizi toparlamak konusunda daha kararlı olmak olacak. Merkür'ün Kova burcundaki hali ise toparlayamadığımızı düşündüğümüz yerleri daha derli toplu hale getireceğimizi işaret edecek. Öğrenme konusunda zorluk yaşamadığımızı düşündüğümüz bu günlerde en çok da kendimiz için en doğru olanı yapma gayesinde adımlar atacağız. Evren sandığımızdan çok daha büyük, unutmayın! Duyguların yaratabileceği yorgunlukları da göz önünde bulundurun. Merkür uyarıyor!
Merkür, Kova Burcundayken Dikkat Etmeniz Gerekenler;
Merkür Kova Burcundayken Yap!
Merkür Kova Burcunda Yapma!
Merkür – Kova'nın Ters Günleri