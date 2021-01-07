Burç yorumlarınız bugün ne diyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 8 Ocak 2021 Cuma

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 8 Ocak 2021 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 8 Ocak 2021 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "AKLIMIZ İLE KALBİMİZ ARASINDA KALIYORUZ" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 OCAK 2021 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Neptün 60'lığı global şirketlerin değişimini gözler önüne sererken büyük şirket evliliklerine tanıklık edebiliriz. Dünyada paranın dengelerini değiştirebilecek kararlar alınabilir. Amerikan borsası gündemi bir anda değiştirebilir.

Koç: Ay su burcunda hareket ediyor. Ülkenin gündemi değişirken, senin de gündemin değişebilir ve maddi konulara kayabilir.

Boğa: Haftanın son gününde yorulduğunu hissedeceksin. Yine de 2 gün dinlenecek olman seni günün geri kalanında motive edecek.

İkizler: Senin bile unutmuş olabileceğin bir iş başvurusundan geri dönüş alabilirsin. İşe başlayacak olman maddi açıdan elini güçlendirecek.

Yengeç: Aile içerisinde uzun süredir sonuçlanmayan bir miras davası olabilir. Buradan gelecek parayı hayalini kurduğun işi yapmak için harcayabilirsin.

Aslan: Açık sözlü olduğun bir güne merhaba diyeceksin. Aklına gelenleri açık bir şekilde ifade edecek, insanların yüzlerine karşı adeta içini dökeceksin.

Başak: Hedeflerini bir an önce gerçekleştirmek istiyorsun. Kafandaki düşüncelerin fazla olması seni fazlasıyla düşündürüyor, işin içinden bir türlü çıkamıyorsun.