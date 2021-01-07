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Burç yorumlarınız bugün ne diyor? Uzman Astrolog ile günlük 8 Ocak 2021 Cuma

konusunda akıllara gelen ilk isim ile 8 Ocak 2021 Cuma için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' olarak da bildiği Zeynep Turan, hafta sonu gelirken de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyecek? İşte, Astroloji ile 8 Ocak 2021 Cuma için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 8.1.2021 01:08 ABONE OL
Burç yorumlarınız bugün ne diyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 8 Ocak 2021 Cuma

Uzman Astrolog ile 8 Ocak 2021 Cuma günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği , her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 8 Ocak 2021 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan 'ın "AKLIMIZ İLE KALBİMİZ ARASINDA KALIYORUZ" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 OCAK 2021 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Neptün 60'lığı global şirketlerin değişimini gözler önüne sererken büyük şirket evliliklerine tanıklık edebiliriz. Dünyada paranın dengelerini değiştirebilecek kararlar alınabilir. Amerikan borsası gündemi bir anda değiştirebilir.

Koç: Ay su burcunda hareket ediyor. Ülkenin gündemi değişirken, senin de gündemin değişebilir ve maddi konulara kayabilir.

Boğa: Haftanın son gününde yorulduğunu hissedeceksin. Yine de 2 gün dinlenecek olman seni günün geri kalanında motive edecek.

İkizler: Senin bile unutmuş olabileceğin bir iş başvurusundan geri dönüş alabilirsin. İşe başlayacak olman maddi açıdan elini güçlendirecek.

Yengeç: Aile içerisinde uzun süredir sonuçlanmayan bir miras davası olabilir. Buradan gelecek parayı hayalini kurduğun işi yapmak için harcayabilirsin.

Aslan: Açık sözlü olduğun bir güne merhaba diyeceksin. Aklına gelenleri açık bir şekilde ifade edecek, insanların yüzlerine karşı adeta içini dökeceksin.

Başak: Hedeflerini bir an önce gerçekleştirmek istiyorsun. Kafandaki düşüncelerin fazla olması seni fazlasıyla düşündürüyor, işin içinden bir türlü çıkamıyorsun.

Burç yorumlarınız bugün ne diyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 8 Ocak 2021 Cuma

Terazi: Arkadaşlıkların arasındaki dengeyi hiç bozmuyor, hepsine zaman ayırmaya çalışıyorsun. Maddi konularda beklentide olduğun bu dönemde çalıştığın yerden terfi alman elini rahatlatabilir.

Akrep: Son birkaç gündür üzerinizdeki yorgunluk hissi ile mücadele ediyor olabilirsin. Ay burcunuzda hareket ediyor. Özellikle hazır cevap tavrınız çevrenizin dikkatini çekebilir.

Yay: Eğitimine önem veren bir Yay burcusun. Bu yüzden ertelediğin, daha sonra devam ederim dediğin eğitimine kaldığın yerden devam etmek için planlar içerisinde olabilirsin.

Oğlak: Karşına çıkan fırsatları her zaman iyi bir şekilde değerlendirdin. Hem iş konusunda hem de sosyal çevrende bu özelliğin ile hep takdirleri toplamayı başardın.

Kova: Maddi konularda şansın yüzüne gülecek. Yaptığım yatırımların yerini değiştirebilir, farklı şekilde değerlendirebilirsin.

Balık: Yakın çevrendeki bir kişinin sana verdiği sözü tutmamış olması, seni derinden yaralamış durumda. Bugünlerde insanlara karşı tavrına dikkat etmelisin.

Burç yorumlarınız bugün ne diyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 8 Ocak 2021 Cuma

İletişim Gezegeni Merkür, Kova Burcunda

Yeri geldiğinde duygularımızla hareket ederken kimi zamanda duygularımızın mantığımızı etkilemesini istemeyiz. Bu tarz arada kaldığımız durumlarda hatalara düşsek de bugün gerçekleşen Merkür'ün Kova burcundaki seyri içimizdeki sorun çözen tarafı ortaya çıkaracak. Hata yapsak bile bu hatadan en doğru dersi çıkaran tarafımızı ortaya koymak isterken duygularımızla mantığımızı bir dengeye oturtmak isteyeceğiz. Ani kararlar ve buna bağlı olan tepkilerden uzaklaşmak ise Ocak ayının getirdiği alameti farikalardan birisi olurken hayatımıza en doğru yönü vermek isteyeceğiz.

Burç yorumlarınız bugün ne diyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 8 Ocak 2021 Cuma

Duygular Da Yorulur

İletişim gezegeni hava burcundayken hayatımızdaki dengeden sorumlu olduğumuzu kaleme almıştım. Bu öyle bir durumdur ki bizi amansız bir mental yorgunluğa sürükleyebilir. Bu süreçte yapacağımız en doğru hamle ise zihnimizi toparlamak konusunda daha kararlı olmak olacak. Merkür'ün Kova burcundaki hali ise toparlayamadığımızı düşündüğümüz yerleri daha derli toplu hale getireceğimizi işaret edecek. Öğrenme konusunda zorluk yaşamadığımızı düşündüğümüz bu günlerde en çok da kendimiz için en doğru olanı yapma gayesinde adımlar atacağız. Evren sandığımızdan çok daha büyük, unutmayın! Duyguların yaratabileceği yorgunlukları da göz önünde bulundurun. Merkür uyarıyor!

Burç yorumlarınız bugün ne diyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 8 Ocak 2021 Cuma

Merkür, Kova Burcundayken Dikkat Etmeniz Gerekenler;

  • İletişimde sivri çıkışlar artabilir
  • Birbirimizi dinleme azalabilir
  • Herkes ''ben biliyorum''u ispat etmeye çalışabilir.
  • Ortaklı çalışanlar gizli kapaklı işleri öğrenebilir.
  • Eski dostlarımızdan ricalarımız ve isteklerimiz artabilir
  • Sözleşme imzalama sürecinde olanlar birtakım detayları gözden kaçırabilir.

Merkür Kova Burcundayken Yap!

  • Uzun süreli plan yap
  • İkili ilişkilerde gözlemci tarafını kullan
Burç yorumlarınız bugün ne diyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 8 Ocak 2021 Cuma

Merkür Kova Burcunda Yapma!

  • Acele karar verme
  • Aşk hayatında önyargılı olma

Merkür – Kova'nın Ters Günleri

  • 5 Ocak, 9 Ocak, 10 Ocak, 12 Ocak, 20 Ocak, 22 Ocak, 24 Ocak, 30 Ocak
Burç yorumlarınız bugün ne diyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 8 Ocak 2021 Cuma

NOT: Yukarıdaki tarihlerde birileri ile konuşmaya, anlaşmaya, sırlarınızı paylaşmaya ve en önemlisi de yardım istememeye özen gösterin. Çünkü Merkür, diğer gezegenlere sataşacak. İzleyin, öğrenecekleriniz var.

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Burç yorumlarınız bugün ne diyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 8 Ocak 2021 Cuma
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