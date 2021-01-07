Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman, Sadakatsiz... 6 Ocak 2021 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları için merak dolu bekleyiş sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi özellikle takip ettiği yapımların reytinglerdeki son durumunu merak ederken bilindiği üzere Çarşamba günlerinin rekortmen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile Atv ekranlarında yer aldı. Peki, 6 Ocak 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte AB ve TOTAL reyting sonuçları sıralaması…
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her gün bir önceki güne ait sonuçların açıklandığı bilinirken geçtiğimiz akşam bazı yapımlar tekrar bölümleri bazıları ise yepyeni bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Bu kapsamda dizi, program ve filmlerin reyting sonuçlarındaki durumu merak konusu haline geldi…
6 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.
AB Grubunda birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Sadakatsiz tekrar bölümü yer aldı.
30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçlarına göre; Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı. AB Grubunda birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Sadakatsiz özet bölümü yer aldı.
6 OCAK 2021 TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi' (Tekrar)
03.05 Şefin Özel Konuğu 'Belgesel'
03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Yatıya Misafirim Var
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
22.45 San Andreas Fayı 'Yabancı Film'
01.00 San Andreas Fayı 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
05.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Yatıya Misafirim Var
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
22.45 San Andreas Fayı 'Yabancı Film'
01.00 San Andreas Fayı 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
05.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
03.35 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi' (Tekrar)
03.05 Şefin Özel Konuğu 'Belgesel'
03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)