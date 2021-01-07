Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Benim Adım Melek... İşte 6 Ocak 2021 reyting sonuçları sıralaması!

Reyting sonuçları için merak dolu bekleyiş sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi özellikle takip ettiği yapımların reytinglerdeki son durumunu merak ederken bilindiği üzere Çarşamba günlerinin rekortmen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile Atv ekranlarında yer aldı. Peki, 6 Ocak 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte AB ve TOTAL reyting sonuçları sıralaması…

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her gün bir önceki güne ait sonuçların açıklandığı bilinirken geçtiğimiz akşam bazı yapımlar tekrar bölümleri bazıları ise yepyeni bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Bu kapsamda dizi, program ve filmlerin reyting sonuçlarındaki durumu merak konusu haline geldi…